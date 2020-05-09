«В душе появилось приятное чувство единства». Пермяки делятся фотографиями с акции "Фонарики Победы"

Напомним, в субботу, 9 мая, прошла Всероссийская акция «Фонарики Победы». В 22:00 участники флешмоба должны были выйти на балкон или подойти к окну своего дома, включить фонарики или зажечь свечи. Тем самым выразить благодарность тем людям, которые отстояли для нас мир и свободу.

Паблик «Мой город Пермь» поделился с «Комсомолкой» фотографиями и комментариями жителей Пермского края, участвоваших в акции.

«Ровно в 22:00 вышли на лоджию, зажгли фонарик, и постепенно начали загораться огоньки в окнах соседних домов, все больше и больше... Должна сказать, что в душе появилось такое приятное чувство единства».

Фото паблик «Мой город Пермь»

«Присоединились соседи всех возрастов, обменивались смехом и криками, ура»

Фото паблик «Мой город Пермь»

«Спасибо за это мероприятие! Даёт почувствовать, что мы все у друг друга рядом».

Фото паблик «Мой город Пермь»

Кстати, как прошел День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции. Также на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляцию «Бессмертного полка».