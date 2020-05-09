2020-05-09T23:28:18+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 10 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 10 мая 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми не утишительны. По данным на утро 10 мая в регионе зарегистрировано 735 заболевших, 354 человека вылечились, 21 человек скончался.

В больницах находятся 208 человек, 1394 жителя края по предписанию главного санитарного врача находятся на карантине дома. За все время эпидемии на коронавирус протестировали 60, 651 человека.

Напомним, что с 11 мая в Пермском крае начнется поэтапное смягчение режима самоизоляции. Соответствующий указ на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Пермякам смогут выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Откроются салоны красоты, парикмахерские, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м. Также разрешать работать мастерским по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, Многофункциональным центрам "Мои документы".

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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