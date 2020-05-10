2020-05-09T21:34:46+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 10 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 10 мая 2020 года [аудио]
Анна Маркова
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Всего в Пермском крае на утро 10 мая – 735 заболевших коронавирусной инфекцией.Всего в Пермском крае на утро 10 мая – 735 заболевших коронавирусной инфекцией.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 10 мая ситуация с коронавирусной инфекцией в Пермском крае складывается следующая: за последние сутки, по данным Роспотребнадзора, у 16 человек обнаружен коронавирус. У 8 из них есть симптомы заболевания, их определили в стационар, еще 8 – лечатся дома, у них бессимптомное протекание болезни.

Из 16 новых заболевших - 6 мужчин, 8 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 5 человек, 5 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

Всего в Пермском крае на утро 10 мая – 735 заболевших коронавирусной инфекцией.

- За последние сутки в Пермском крае зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса, - сообщает краевой Минздрав. - У 64-летней инфицированной пациентки было сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти.

Вылечились от COVID-19 с начала пандемии 354 человека, скончался 21 человек.

В Пермском крае с 11 мая начнется поэтапное смягчение режима самоизоляции, напомним, что официально он начался 2 апреля. Глава региона Дмитрий Махонин уже подписал соответствующий указ.

Итак, согласно ему, пермякам можно выходить на прогулку, но по одному или с ребенком, заниматься спортом на улице, соблюдая все те же правила – не скапливаться группами, не пренебрегать использованием масок.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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Разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м., но у них должен быть отдельный вход и не более 5 покупателей одновременно.

Также разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, Многофункциональных центров "Мои документы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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