«Мама полночи сидела над телом сына». В Перми шампуром закололи 17-летнего студента

Вечером 7 мая в Мотовилихинском районе Перми убили 17-летнего парня. Житель дома, во дворе которого произошло преступление, рассказал «Комсомолке» подробности случившегося.

- В этот вечер мои соседи - муж с супругой и ребенком - подъехали к дому. Вышли из машины и направились к подъезду. Во дворе стояла компания молодых людей - распивали спиртное, - рассказывает очевидец. - Мужчина сделал молодежи замечание. Один из них ответил ему в грубой форме. Говорят, что даже пнули жену мужчины, а потом и его ударили кулаком по лицу, я пропустил этот момент. У мужчины в руках были шампура с мясом. Он снял шашлык и всадил шампур в грудь 17-летнему парню. Потом сходил в магазин, взял бутылку водки, сказал, что не хотел этого делать, зашел в подъезд, стал пить и ждать полицейских.

Всю эту картину очевидец наблюдал с балкона своей квартиры. Позже приехали врачи, полицейские и мать убитого парня.

- Моего соседа увезли в отдел. А врачи бросились оказывать помощь парню. Несколько минут они проводили какие-то манипуляции, потом достали из машины носилки, и я подумал, что все обойдется, и парень будет жить. Но вскоре медики накрыли его простыней и уехали. Мать привезли на машине, она пулей пробежала через весь двор, упала на колени перед телом сына и начала рыдать. Полночи она провела возле тела своего мальчика. Это было ужасное зрелище. Не передать словами. Позже приехал «Статим» и тело парня увезли, - рассказал очевидец.

Завтра молодого человека похоронят. «Комсомолка» приносит соболезнования родственникам убитого.

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