Лазерное шоу в Перми в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Традиционного фейерверка в честь Дня Победы в этом году в Перми, к сожалению, не будет. Власти решили его отложить ориентировочно до 24 июня. В этот день 75 лет назад в Москве состоялся знаменитый Парад Победы.

И все-таки 75-летие Победы в Перми будет ознаменовано зрелищным мероприятием. 9 мая ровно в 22.00 начнется лазерное шоу – новая телевизионная башня в Мотовилихинском районе осветится цветовыми всполохами, которые будут мерцать и переливаться до часу ночи.

10 и 11 мая в это же время лазерное шоу обещают повторить. «Комсомолка» будет вести онлайн трансляцию шоу в нашем паблике в социальных сетях. Заходите к нам в группу ровно в 22:00 и наслаждайтесь зрелищем.

Кстати, как проходит День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции. Также на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляцию «Бессмертного полка».