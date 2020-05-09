Акция «Бессмертный полк» в Перми 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

КП-Пермь представляет прямую онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года. В этом году акция стала виртуальной из-за ситуации с коронавирусом.

Координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова рассказала, что пермяки могут поделиться воспоминаниями о своих близких и родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Как еще можно почтить память предков, благодаря которым мы сейчас можем наслаждаться мирным небом над головой, читайте в нашей афише.

Кстати, как проходит День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции.