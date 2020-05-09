Акция «Бессмертный полк» в Перми 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
КП-Пермь представляет прямую онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года. В этом году акция стала виртуальной из-за ситуации с коронавирусом.
Координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова рассказала, что пермяки могут поделиться воспоминаниями о своих близких и родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Как еще можно почтить память предков, благодаря которым мы сейчас можем наслаждаться мирным небом над головой, читайте в нашей афише.
Кстати, как проходит День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции.
Бессмертный полк онлайн .Акция Бессмертный полк проходит в России, несмотря на коронавирус. Правда, в этот раз шествие виртуальное. Чтобы принять в нём участие, нужно было зарегистрироваться на сайте Бессмертного полка , загрузить в базу данных своё фото и снимок родственника-участника Великой Отечественной войны. Напомним, в этом году из-за COVID-19 все массовые мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось перенести, а режим нерабочих дней - продлить до 11 мая: https://www.youtube.com/watch?v=ZGbuvFYdKMc #бессмертныйполк #бессмертныйполконлайн #деньпобеды #9мая Подпишись на канал Комсомольской Правды : https://www.youtube.com/channel/UCSK57JMV0OJL1C7V-YOEVkQ?sub_confirmation=1 И присоединяйся к нам в соцсетях: Facebook https://www.facebook.com/onlinekpru Вконтакте http://vk.com/kpru Twitter https://twitter.com/onlinekpru Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/kpru Инстаграм https://www.instagram.com/onlinekpru/ ТикТок https://www.tiktok.com/@rukptok Телеграм https://tele.gg/joinchat/AAAAAEI5npMTU64W5pEmLg Подписывайтесь на наши плейлисты, чтобы быть в курсе самого главного: Главные новости: https://www.youtube.com/watch?v=hIreKZdVRfA&list=PL9XjpYQLJGURK8vnFtdSRwgQcXMP3rhnt Прямые трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=DJ1MYWp0fi0&list=PL9XjpYQLJGUQmEdzId9x7FV58gAGklddd Марафон Худеем на карантине : https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUTugi3P8OD9X-oixIlASW1s Лучшие истории: https://www.youtube.com/watch?v=9g1FN5vqnNk&list=PL9XjpYQLJGUSB8x1k007C7lUsZl8yaBsP Блог Сергея Мардана: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUSMUhD_GqceNl6UH4jBIwhl Блог Дины Карпицкой: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGURtSSGqroKmncVIOP0O7sg7 Блог Александра Коца: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUQY85vUywHv9qpFKHpaAi3b Блог Евгении Коробковой: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XjpYQLJGUQrAruOp6f6buBf9l00eCul Комикс правды: https://www.youtube.com/watch?v=te-0QX9b53I&list=PL9XjpYQLJGUQBREUzkSbhMLMWIBRpmA9k Все свежие новости России и мира - на нашем сайте KP.RU
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