День Победы в Перми 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

На улицах Перми утром 9 мая немноголюдно. Основные юбилейные мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Но город встречает 75-летие со дня Победы в праздничных нарядах. Давайте вместе посмотрим, что происходит на городских площадях. Смотрите нашу онлайн-трансляцию.

Фото: Андрей Матлин

Парад Победы в Перми перенесли, возможно, на 24 июня – в этот день 75 лет назад состоялся знаменитый Парад Победителей на Красной площади. Но военнослужащие не смогли не отдать дань памяти своим боевым предкам. У мемориала танкистам Уральского танкового корпуса наблюдаем картину - летчики-истребители авиабазы «Сокол» возлагают цветы к танку Т-34.

Фото: Андрей Матлин

Памятный венок к танку принесли и волонтеры Победы.

Волонтеры Победы также вручают сегодня подарки ветеранам-фронтовикам. Их приобрели в рамках проекта «Вам, родные» на средства благотворителей, которые пожертвовали деньги на Всероссийскую акцию «Мы вместе».

Фото: Андрей Матлин

Дети возле танка читают военные стихотворения, папы и мамы их снимают. Фотографии и видео они потом пошлют на школьный конкурс и выложат в интернете.

Фото: Андрей Матлин

Украсилась к празднику яркими транспарантами и эспланада. У подножия памятника героям фронта и тыла садовники высадили множество цветов, а волонтеры возложили к постаменту гвоздики и венок. Очень красиво.

Фото: Андрей Матлин

Сегодня к этому мемориалу также подтягиваются родители с детишками. Некоторые несут в руках фотографии своих боевых прадедушек. А вот этот бравый солдат с гордостью держит фронтовой снимок своей прабабушки. В этом году шествие «Бессмертного полка» в Перми пройдет в онлайн-режиме.

Фото: Андрей Матлин

На официальном сайте движения moypolk.ru жители Прикамья размещают воспоминания о своих близких и родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны или ковавших Победу в тылу. 9 мая многие прикамцы разместят портреты героев не только в интернете, но и выставят их в своих окнах, на балконах.

Красочно оформлен к празднику и мемориал у «Пермских моторов». На заводе №19 имени Сталина в Перми выпускали моторы для самолетов Ла-5, Ла-7, Су-2 и Ту-2. На истребителях, которыми управляли знаменитые летчики Иван Кожедуб и Алексей Маресьев, стояли пермские двигатели. Всего за годы войны здесь было выпущено более 30 тысяч авиамоторов.

Фото: Андрей Матлин

За годы войны призвали в армию почти 500 тысяч жителей Пермского края. Более 200 тысяч из них не вернулись домой. Вместо них к станкам вставали их сыновья и дочери. Трудовые книжки они получали раньше паспортов. В заводском музее «Пермских моторов» хранится фотография, которая обошла все газеты. На ней изображен 12-летний фрезеровщик Валя Кусакин. Чтобы дотянуться до станка, ему пришлось подставить под ноги ящик.

Фото: Андрей Матлин

Знаменитую пушку у Цирка также украсили. На постаменте появились новые панно. За период войны пермяки изготовили свыше 48600 орудий - каждое четвертое в стране. Здесь выпустили и гаубицу, которая произвела первый залп по Берлину, о чем в заводском музее есть копия секретного донесения. В 1980 году ко Дню Победы в Перми на постаменте установили родную «сестру» той самой гаубицы - 122-х миллиметровую пушку, выпущенную заводчанами в 1943 году. В ее послужном списке более 2,5 тысяч выстрелов по врагу.

Радиомарафон "Навстречу Победе!" 00:00 00:00

Фото: Андрей Матлин

Прикамье в годы войны недаром называли опорным краем державы. Здесь выпускали авиамоторы для самолетов, пушки, артиллерийские снаряды, бронекатера, взрывчатые вещества, стальные каски, полевые телефонные аппараты и много другой военной продукции. Именно здесь на пороховом заводе делали реактивные снаряды и направляющие для знаменитых «Катюш», которые наводили ужас на врага.

Фото: Андрей Матлин

В Пермском крае уже выдали более 9350 юбилейных медалей к 75-летию Победы, а всего ими наградят в этом году 14610 ветеранов – сроки вручения наград продлили. Еще 151 тысяч жителей Пермского края будут награждены региональным памятным знаком в честь юбилея Победы. Его вручат тем, кто на момент 9 мая 1945 года не достиг совершеннолетия.

Фото: Андрей Матлин

Парада и ветеранов на Октябрьской площади сегодня нет. По ней ездят редкие машины, автобусы. Возможно, парад состоится 24 июня, в день, когда на Красной площади состоялся 75 лет назад Парад Победителей. Подходы и подъезды к центру города в этом году не перекрыты, но на Комсомольском проспекте дежурят патрули. У прохожих они спрашивают документы, а вот велосипедистов почему-то пропкскают без проверки.

Фото: Андрей Матлин

Уличный музыкант решил не нарушать традицию и самозабвенно поет песни военных лет, даже когда рядрм никого нет.В центре города туда-сюда ездит празднично оформленная машина с громкоговормтелями. Из репродукторов также звучат военные песни. Получается громче, чем у уличного музыканта.

Фото: Андрей Матлин

В центре города туда-сюда ездит празднично оформленная машина с громкоговормтелями. Из репродукторов также звучат военные песни. Получается громче, чем у уличного музыканта.

Фото: Андрей Матлин

Юрий участвует в онлайн-акции Бессмертного полка, но все же решил пройти и "очно" с фотографиями своих дедов. "Один из них воевал под Кенигсбергом, другой под Сталинградом, я как сейчас помню их рассказы о тяжелых боях", - говорит он. Поезжающие мимо машины сигналят Юрию, поздравляя с Днем Победы.

Фото: Андрей Матлин

Некоторые машины в городе украшены праздничной символикой или даже красными знаменами Победы.

Фото: Андрей Матлин

Перед эспланадой также сегодня дежурят патрули.

Фото: Андрей Матлин

На улице Ленина появилось новое оформление в честь 75-летия Победы.

Фото: Андрей Матлин

Кстати! Вчера в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми состоялся концерт «Навстречу Победе», посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В течение двух часов ветеранов и тружеников тыла поздравляли известные эстрадные и музыкальные коллективы региона – губернский военный оркестр, ансамбли «Ба-ба-ту», «Воскресение», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» и арт-группа «Хорус-квартет».

"Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь".Powered by Restream https://restream.io/ "Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь"

Над Пермью в честь 75-летия Победы пролетело звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 из авиабазы "Сокол".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/777991" frameborder="0"></iframe> Пролет истребителей в Перми 9 мая.

Семья Повелкиных в полном составе пришла возложить красные гвоздики к Памятнику героям фронта и тыла в центре Перми. "У меня воевали дед и прадед, - рассказал глава семейства Андрей Павелкин. - Мы решили, что обязательно придкм сюда 9 мая. День Победы - наш великий символ, который помогает нам объединиться".