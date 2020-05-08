2020-05-08T21:42:28+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 9 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 9 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
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В Пермском крае заболели коронавирусом 719 человек.В Пермском крае заболели коронавирусом 719 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие стуки число инфицированных COVID-19 в Пермском крае превысило 700 человек. 8 мая в Пермском крае было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Восемь пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 11 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием инфекции. Один случай был зафиксирован посмертно.

- Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 719 человек – сообщили в краевом минздраве. - Из 19 новых инфицированных - восемь мужчин, 10 женщин и один ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 10 человек, шесть человек в возрасте 45-65, два человека старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Напомним, 8 мая на заседании оперативного штаба был принят ряд послаблений для пермяков, находящихся на самоизоляции: уже с 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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Также разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, Многофункциональных центров «Мои документы», будут работать фотоуслуги, изготовление ключей, автомастерские.

Еще разрешены одиночные прогулки, либо прогулки с детьми и занятия спортом в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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