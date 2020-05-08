В Пермском крае разрешили открыться салонам красоты и небольшим магазинам

Ряд послаблений для жителей Пермского края были приняты на заседании краевого штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так началось частичное смягчение режима самоизоляции в регионе, но будет ряд некоторых условий.

Уже с 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м. У них должен быть отдельный вход с улицы, а также не более 5 покупателей одновременно.

Также разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, Многофункциональных центров «Мои документы», будут работать фотоуслуги, изготовление ключей, автомастерские.

Еще разрешены одиночные прогулки, либо с детьми и занятия спортом в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы. Но соблюдение социальной дистанции и средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), никто не отменяет. Такие же условия распространяются на занятия спортом.

- Полный перечень организаций будет перечислен в соответствующем Указе губернатора, - сообщает администрация главы региона. Все это возможно при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм индивидуальной защиты.

В организациях должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты (менять их каждые три часа). После каждого посетителя помещения необходимо проветривать и обрабатывать все поверхности дезинфицирующим средством, все одноразовые шапочки, халаты, белье, тапочки должны быть утилизированы.

В то же время вопрос о возможности открытия для прогулок набережной реки Камы и эспланады в Перми будет прорабатываться дополнительно.

Дмитрий Махонин поручил увеличить количество общественного транспорта в Перми и крае, включая электрички, с тем, чтобы избегать большого скопления людей. Также им дано поручение регулярную делать дезинфекцию салонов общественного транспорта, а также совместно с УК и ТСЖ обеспечить регулярную дезинфекцию подъездов жилых домов по всей территории края.

Для того, чтобы возобновить деятельность организации должны уведомить региональные Минпром и Роспотребнадзор, направив на электронные почты mintorg@permkrai.ru и urpn@59.rospotrebnadzor.ru.

Бланк заявки на получения разрешения осуществлять рабочую деятельность вы можете скачать в нашей группе ВКонтакте

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