2020-05-08T14:07:54+03:00
Общество

"Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь"

В течение двух часов ветеранов и тружеников тыла будут поздравлять известные эстрадные и музыкальные коллективы региона – губернский военный оркестр, ансамбли «Ба-ба-ту», «Воскресение», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» и арт-группа «Хорус-кварте
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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"Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь".Powered by Restream https://restream.io/ "Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь"

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Навстречу Победе!" - концерт в честь 9 мая на радио "КП" - Пермь"
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