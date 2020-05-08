2020-05-08T12:28:11+03:00
Общество

«Врачи без масок и длинные очереди». Рассказываем, как мы вакцинировались в Перми от клещевого энцефалита

Всех, кто хотел поставить прививку, пригласили на прием в одно и то же время [аудио]
Дарья СТРУЕВА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Скажу сразу, это была моя первая «вылазка в свет» после месячной коронавирусной самоизоляции, поэтому я очень волновалась, как пройдет эта банальная вакцинация от клещевого энцефалита.

Все желающие пришли в одно время

В минздраве заверили, что в поликлиниках обязательно будут соблюдены все меры безопасности: маски, перчатки, график приема в строго определенное время… и я решилась, тем более что по графику ставить прививку мне нужно было в апреле, но тогда из-за коронавируса на вакцинацию был введен запрет.

Как только его сняли, я позвонила в регистратуру.

- Мы еще не завезли вакцину, звоните позже, - ответили мне.

Через неделю набираю снова.

- Приходите с 10.00 до 12.00, но лучше заранее, за полчаса до приема, чтобы мы успели вас зарегистрировать. С собой полис, маска и перчатки.

- А можно записаться на определенное время, чтобы меньше с другими людьми контактировать?

- Нельзя, на определенное время мы записываем прямо в поликлинике.

И, видимо, таких, как я, в тот день было еще человек 20 и все они пришли в одно и то же время, чтобы «заранее зарегистрироваться».

Сигнальная лента и отсутствие санитайзеров

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Родная поликлиника за месяц самоизоляции сильно изменилась. Из коридоров исчезли бабушки, а на стульях для ожидания через один была намотана красно-белая сигнальная лента. «Чтобы сохранить социальную дистанцию», - догадалась я. Только вот столь необходимых санитайзеров в коридорах я так и не заметила.

Первый этап – регистрацию - удалось пройти мгновенно. Возле регистратуры не было ни одного человека. Но тут пришло первое разочарование: моя очередь попасть в кабинет была через полтора часа!

- Займите очередь и на улице погуляйте, кажется, даже вакцину еще не привезли, - посоветовала регистратор.

- Медкарту на прием нужно?

- Нет, чтобы поставить прививку, карточки сейчас не нужны.

Второе разочарование настигло у кабинета дежурного врача, где в небольшом коридорчике сидели и стояли человек 15 (!) и никто после того, как занимал очередь, не уходил погулять!

Часть стояла в кабинет к терапевту, а кто-то уже после осмотра – в соседний процедурный кабинет на вакцинацию. «Ну и где же тут социальная дистанция?» - переживала я, люди фактически в затылок друг другу дышат. Благо, маски были у всех, но зато три человека были без перчаток.

- Это такая очередь на прививку? – ахнула подошедшая за нами женщина. – А что, нельзя было два или даже три врача посадить на прием? Поликлиника-то пустая.

Маски не в тренде

В кабинет терапевта мне удалось зайти минут через 20 ожидания. Но по факту никакого осмотра там не было, мне даже маску не пришлось снимать. Терапевт почему-то без маски сидела за ширмой, а вопросы мне задавала медсестра.

- Вы хорошо себя чувствуете? Горло не болит? Температура нормальная? – спросила она. – Тогда напишите здесь свои данные и распишитесь.

С этим листочком я вышла и заняла еще одну в очередь в процедурный кабинет. Благо, туда уже завезли вакцину и начали ставить прививки. Каждый входящий задерживался минуты на 3-4. Пока ждала, увидела, как в кабинет зашла и вышла женщина в белом халате. Маски у нее тоже не было.

В процедурном кабинете принимали пациентов два медработника. Благо, хоть у них все средства защиты были в наличии. Одна записывала все данные, а вторая вводила вакцину. И когда я уже уходила домой, в очереди в коридоре оставалось всего шесть человек.

В итоге чтобы поставить прививку, мне пришлось потратить минут 40 в окружении абсолютно незнакомых для меня людей. И дело даже не во времени, а в организации этого процесса. Был ли он безопасен для меня и здоровья тех, кто тоже пришел в этот день на вакцинацию? Увы, точно узнать теперь это можно будет только через две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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