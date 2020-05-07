Число заболевших коронавирусом в Перми на 8 мая 2020 года составило почти 700 человек

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 26 человек, инфицированных коронавирусом. Семеро из них с симптомами болезни лечатся в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием инфекции.

Из 26 новых инфицированных - 11 мужчин и 15 женщин. Двое из них прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 16 человек, восемь человек в возрасте 45-65, два человека старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находились на лечении, а круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

В итоге общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае на 8 мая 2020 года составило 699 человек.

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Зато 6 мая в Прикамье было установлено рекордное число выздоровлений за сутки. Домой после лечения в больницах уехали 43 человека, и теперь общее число выздоровевших от коронавируса достигло 273 человек.

- Количество пациентов, проходящих лечение на дому, увеличивается в связи с тем, что большинство из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет и примерно у 2/3 инфекция протекает бессимптомно, - отмечает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников. - Тоже самое касается и детей. Напомню, что в Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска - это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

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