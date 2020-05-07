Коронавирус в Перми, последние новости на 8 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае на 8 мая 2020 года подтверждено 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Накануне было выявлено 26 новых зараженных - 11 мужчин и 15 женщин. Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Семь человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

- Количество пациентов, проходящих лечение на дому, увеличивается, в связи с тем, что большинство зараженнных – это молодые люди в возрасте до 45 лет, - отметил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников. - У большей части из них - около 2/3 - инфекция протекает бессимптомно, и они легко ее переносят. То же самое касается и детей.

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса 00:00 00:00

В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска - это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки из больниц было выписано рекордное количество выздоровевших – 43 человека. Всего излечились от болезни за все время эпидемии – 273 человека.

Скончался 18-й по счету пермяк, чья смерть была связана с COVID-19. Это 69-летнпй мужчина с онкологическим заболеванием.

Как сообщили в Минздраве, положительные результаты на Covid-19 зарегистрированы в пермской больнице №7 у 48 человек.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

– В числе зараженных - 33 пациента и 15 сотрудников больницы, - отметили в ведомстве. - Из них 9 медицинских работников и шесть немедицинских сотрудников. На сегодняшний день из сотрудников один человек выздоровел, вышел на работу. Остальные продолжают лечение, у всех состояние удовлетворительное.

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