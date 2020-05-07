Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил с 75-летием Победы фронтовика-десантника Василия Каргопольцева

Во время визита в Кунгур ВРИО губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Василию Каргопольцеву. Он вручил бывшему фронтовику-десантнику подарок и памятную медаль Президента РФ.

- Разрешите вас поздравить с 75-летием Победы и от лица Президента Владимира Владимировича Путина вручить вам юбилейную медаль, - обратился к ветерану Дмитрий Махонин. – Я от всей души желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия. Большое вам человеческое спасибо!

Василий Кириллович за чашкой чая поделился с главой региона своими воспоминаниями. Войну он встретил в 19 лет на 2-м Украинском фронте. Вместе со своим 144-м отдельным воздушно-десантным батальоном Василий Кириллович прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, он принимал участие в разгроме танковой группы немцев под Будапештом. За военные подвиги ветеран награжден благодарностями и медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими.

- Я служил в военно-десантных войсках, - рассказал Василий Кириллович Каргопольцев. – Вот это удостоверение десантника мне выдали в 1943 году. За восемь лет службы я совершил 60 прыжков с парашютом.

В Пермском крае уже выдали более 9350 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», а всего ими наградят в этом году 14610 ветеранов. Еще 151 тысяч жителей Пермского края будут награждены региональным памятным знаком «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Его вручат тем, кто на момент 9 мая 1945 года не достиг совершеннолетия.

Сроки вручения наград в честь 75-летия Победы были продлены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.