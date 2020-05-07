2020-05-07T15:16:39+03:00
Происшествия

«Завернула в пакет и выбросила в контейнер». На вокзале Пермь II обнаружили тело мертвого младенца

37-летняя женщина родила в подсобке девочку, а потом оставила ребенка умирать
Алена ОВЧИННИКОВА
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Женщину, которая родила дочь на вокзале и бросила ее, уже установили.Женщину, которая родила дочь на вокзале и бросила ее, уже установили.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Шокирующая история произошла на днях в Перми. 37-летняя беременная женщина пришла на железнодорожный вокзал Пермь II, спряталась в подсобном помещении, родила там девочку, а потом завернула ее в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер.

- Все случилось 21 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» в отделе по связям со СМИ Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. – Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как беременная женщина вошла вечером в здание вокзала, а спустя какое-то время вышла оттуда с пакетом, который потом выбросила в мусорный контейнер.

Через некоторое время содержимое мусорных контейнеров начал просматривать мужчина без определенного места жительства. Он наткнулся на страшную находку и сообщил о мертвом младенце с правоохранительные органы.

Проведенная экспертиза уже выяснила, что девочка родилась жизнеспособной, причиной смерти стали действия ее матери. Женщину, кстати, удалось достаточно быстро установить. Следователи говорят, что это был ее второй ребенок, и по какой причине она решила поступить таким образом, сейчас выясняется. А также и то, почему она не оставила нежеланную дочь в беби-боксе, который есть в Перми.

Матери уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, которое ей может грозить за убийство собственного новорожденного ребенка – до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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