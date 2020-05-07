«Не нарушая самоизоляцию, стараемся поймать немного солнца». Что происходит на улицах краевого центра Прикамья в эту минуту

Режим самоизоляции из-за коронавируса в Перми, как и в других поселениях Прикамья, пока не отменили. Но прикамцы стараются при случае поймать хоть немного солнечных лучей. По пути с работы, из магазина, больницы. «Мы в вашей же «Комсомолке» прочитали мнение эксперта о том, что ультрафиолет повышает иммунитет», - не раз слышали мы, снимая майский солнечный город.

Мы присели немного позагорать.Фото: Андрей МАТЛИН

А солнца в городе хоть отбавляй.

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В скверах красят скамейки.Фото: Андрей МАТЛИН

Естественно, Пермь готовится к 9 мая. Городские площади еще раз отмывают от пыли, тщательно красят скамейки в парках.

В городе моют площади.Фото: Андрей МАТЛИН

Город должен встретить нарядным юбилейный День Победы.

Памятная стела.Фото: Андрей МАТЛИН

На мемориале возле Дома офицеров подкрашивают буквы на памятной стеле и аккуратно прорисовывают гвардейский знак на танке.

Фотосессия с "тридцатьчетверкой".Фото: Андрей МАТЛИН

Возле знаменитой «тридцатьчетверки» папы и мамы записывают ко Дню Победы видеосессии со своими дочерьми и сыновьями. Они потом 9 мая выложат видеотрансляции, посвященные празднику.

Стихотворение в часть Дня Победы.Фото: Андрей МАТЛИН

На бульваре Советской Армии рядом с мемориалом народу не слишком много, но есть. Вот парень с девушкой несут на руках меленького шпица. На голове у собачки что-то вроде пластикового шлема.

Мы его носили к ветеринару.Фото: Андрей МАТЛИН

- Это не от коронавируса, - улыбаются ребята. – Мы его к ветеринару носили и ему сделали пластиковый корсет.

Горожане при случае стараются поймать солнечные лучи. Вот папа с дочкой ходили куда-то по неотложным делам и решили немного позагорать на лавочке в сквере. Можно ли их ха это осуждать?

Нам нужно держать форму.Фото: Андрей МАТЛИН

Рядом с экстрим-парком на тренажерах занимаются отец с сыном. «Нам с ним надо держать форму», - объясняет отец.

На набережной Камы народ тоже пытается

Солнечные ванны с сыновьями.Фото: Андрей МАТЛИН

принимать солнечные ванны. «Мы с сыновьями соблюдаем режим самоизоляции, приехали сюда на автомобиле и близко ни кому не подходим», - объясняет один из загорающих.

Велосипедисты на набережной.Фото: Андрей МАТЛИН

- И мы тоже только вдвоем ездим, - оправдывается пара велосипедистов.

Вообще-то они «забегают вперед». Эпидемиологи объяснили, что на первом же этапе снятия ограничений разрешат заниматься спортом на улице, и что при этом нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Но это еще только впереди.

Многие улицы несмотря на солнечную погоду выглядят полупустыми.Фото: Андрей МАТЛИН

А сейчас многие улицы города, залитого майским солнцем, выглядят не по погоде – полупустыми.

Три нарушительницы.Фото: Андрей МАТЛИН

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