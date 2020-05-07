2020-05-07T12:20:03+03:00
Общество

«Песни Победы - слушаем и подпеваем». Радио-марафон в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» -Пермь»

Два часа живой музыки в прямом эфире
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Фото: Пермская филармонияФото: Пермская филармония
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8 мая в 16 часов в прямом эфире Радио (96,6 FM) и на страницах «КП»-Пермь» в социальных сетях vk.com/kpperm и facebook.com/kpravdaperm начнется концерт «Навстречу Победе», посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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В течение двух часов ветеранов и тружеников тыла будут поздравлять известные эстрадные и музыкальные коллективы региона.

Это Пермский губернский оркестр под управлением главного дирижера, художественного руководителя, заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина Пермского края, полковника Евгения Тверетинова.

В числе участников - ансамбль «БА-БА-ТУ», названный по первым слогам инструментов, используемых в ансамбле (БАлалайка, БАнджо, ТУба). Ансамбль был создан в 1992 году. Сегодня в его составе ансамбля семь профессиональных музыкантов с большим опытом работы на сцене, которые часто выступают с концертами в стране и за рубежом.

Один из самых ярких и именитых коллективов Прикамья - Арт-группа «Хорус-квартет». Четверо солистов, которым подвластно многоголосие жанров и стилей, духовная, народная и джазовая музыка a capella, патриотическая и, конечно, огромная эстрадная программа.

Ансамбль «Воскресение» создан более 15 лет назад его бессменным руководителем Ириной Кулевой, победительницей конкурса «Лучшие женщины города Перми» в номинации «Хранительница традиций».

Муниципальный ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» за 30 лет творчества объездил с гастролями всю Россию, был участником фестивалей в Америке и Европе. Сиэтл и Париж, Оксфорд и Тайланд, Германия и Бельгия высоко оценили мастерство артистов ансамбля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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