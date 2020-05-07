Коронавирус в Перми, последние новости на 7 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

В Пермском крае, как и в других регионах, продолжают выявлять зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на утро 7 мая, с начала пандемии в Прикамье заболело 648 человек, 16 человек спасти не удалось. За предыдущие сутки у 18 жителей Пермского края тест на COVID-19 оказался положительным. В краевом Минздраве сообщили, что из больниц выписали еще 11 человек.

- С начала пандемии в регионе выздоровело 218 жителей, - сообщили в министерстве. - Их состояние удовлетворительное. Из 18 новых случаев: 3 – с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 18 новых инфицированных - 8 мужчин, 9 женщин, 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 8 человек, 4 человека в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет.

В краевом оперативном штабе сообщили, что за неделю в Пермский краевой фонд по борьбе с коронавирусом благотворители пожертвовали более 3 миллионов рублей. Всего с начала акции было собрано 143 миллионов рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование и средства индивидуальной защиты.

Также стало известно, что в Пермь помогут вернуться вахтовикам, которые работали на якутском месторождении. У некоторых из них выявлен коронавирус. Рабочих доставят домой двумя самолетами.

- Первым бортом доставят работников с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сообщили в правительстве Пермского края. – Их осмотрят в специально оборудованном помещении в аэропорту. Вахтовики с признаками ОРВИ будут доставлены в больницы Перми, а при отсутствии симптомов – в одну из краевых обсерваций. Вторым бортом доставят работников, у которых не выявлен COVID-19. Они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции. Предполагается, что вахтовики вернутся в Пермь уже до конца этой недели.

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