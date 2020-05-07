«Лето 2020 в Прикамье будет урожайным». 9 мая в Перми ожидается жаркая и солнечная погода

Почти европейская зима, аномально теплый март, солнечный май… Стоит ли нам ждать небывало теплого лета после того, как в Прикамье уже пришла жара?

- Жаркое начало мая становится у нас уже традицией, - напоминает руководитель Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В прошлом году 13-го числа температура была под тридцать. А потом пришли холода и уже не уходили. Будем надеяться, что в этом году лето будет хорошим – все-таки одинаковой погоды два года подряд не бывает. Но дачники должны помнить, что возвратные холода все же возможны.

Как объясняет метеоролог, майскую погоду уже можно считать аномальной.

- Редко, когда в мае долго стоит теплая солнечная погода, а нынче она продержится, как минимум, до конца недели, да и потом значительного похолодания не ожидается, - говорит Павел Смирнов. – Уже 9 мая столбик термометра может подняться выше +25, и ночи уже будут теплыми – выше +10 градусов.

Как скажется необычно теплая погода на урожае?

- Все растения перезимовали просто отлично, теперь главное не растерять этот задел, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Единственное, кое-где подмерзла садовая земляника - там, где участки имеют сложный рельеф, и снег не укрыл ее вовремя.

По мнению агронома, жаркое начало мая не ускорит сроки цветения плодовых деревьев.

- Все-таки для них важны среднесуточные температуры, а ночи сравнительно холодные, - говорит он. - При этом дневная жара и сухие дни несут и угрозу.

Обрабатываем кусты и деревья

- Нужно обязательно успеть до цветения обработать кусты и деревья медьсодержащими препаратами от болезней и средствами от вредителей, - напоминает Антон Лещев. Накопившиеся за прошлую сырую осень споры грибковых возбудителей уже носятся в воздухе и оседают на распускающиеся листья. Из-за погодных аномалий ждем активизации вредных насекомых. Уже готовятся наброситься на цветки яблоневые пилильщики, ждут своей очереди клубничные долгоносики.

Боремся с засухой

- Земля уже прогрелась, и дачники начинают сажать семена моркови и других «мелкосеменных» овощей, - говорит агроном. – Но из-за жары и отсутствия дождей верхний слой земли сейчас иссушился, и семена могут попросту не проклюнуться. Надо их хорошо полить и прикрыть сверху полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом, чтобы влага не испарялась.

Помним о заморозках

- Возвратные холода даже в конце мая у нас дело обычное, поэтому нужно подстраховаться, - напоминает Антон Лещев. – Многие садоводы, высаживая в теплицы помидоры, перцы, огурцы, сразу же начинают привязывать их к шпалере или к вертикальным бечевкам, прикрепленным к каркасу теплицы. Но торопиться с этим не стоит. Если синоптики пообещают заморозки, как вы укроете рассаду? Лучше пока прикрепить ее к невысоким колышкам, тогда можно будет перед холодами набросить на посадки нетканый материал, сложенный в два-три слоя, чтобы была теплая воздушная прослойка. Если выполнить все эти несложные рекомендации, можно ждать очень хорошего урожая.