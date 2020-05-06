2020-05-06T20:52:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Перми на 7 мая 2020: у половины зараженных болезнь проявляется бессимптомно

Что известно о заболевших коронавирусом в Перми на 7 мая 2020
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Новые случаи заболевания выявлены в четырех территориях Пермского края.Новые случаи заболевания выявлены в четырех территориях Пермского края.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 7 мая 2020 общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае достигло 673. Накануне диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден еще у 25 новых жителей Прикамья. Из них 11 мужчин, 14 женщин. Один прибыл из Дербента и еще один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 9 человек, 10 человек в возрасте от 45 до 65, 6 человек старше 65 лет.

В Минздраве отмечают, что почти у половины – у 12 человек - бессимптомное протекание болезни, они изолированы на дому. 13 заболевших с симптомами коронавируса проходят лечение в больнице.Всего в больницах Пермского края находится 237 человек с симптомами коронавируса. Дома с бессиптомным протеканием заболевания -189.

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Новые случаи заболевания выявлены в четырех территориях Пермского края: 17 - в Перми, шесть - в Пермском районе, по одному случаю в Краснокамске и Соликамске.

За все время эпидемии в числе заболевших оказалось 76 медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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