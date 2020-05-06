Как пройдет в Перми День Победы-2020

Салют в честь Дня Победы-2020 в Перми все-таки состоится. Только неизвестно когда. Все праздничные мероприятия переносятся на период после завершения режима самоизоляции. Или, как говорили в известном фильме, на «шесть часов вечера после войны». Краевые власти уже объявили аукцион на проведение праздничных мероприятий – с открытой датой. В частности, на 10-минутный фейерверк с синхронным запуском салютов с трех точек. Одна из наиболее вероятных дат проведения парада войск и фейерверка в Перми – 24 июня. В этот день в 1945 году по Красной площади в Москве прошел парад Победы.

А что же состоится в Прикамье 9 мая?

«Фонарики Победы»

Пермяки смогут принять участие в большом всероссийском флешмобе «Фонарики Победы». Для этого надо 9 Мая в 22.00 выйти на балкон своего дома или подойти к окну и включить фонарики или зажечь свечи в знак памяти и благодарности тем людям, которые отстояли для нас мир и свободу.

- Даже оставаясь дома, мы можем быть вместе. Тысячи окон по всей стране могут почувствовать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу, - говорят организаторы флешмоба.

А вместо фейерверка на телевизионной вышке состоится световое шоу.

Вместо салюта - световое шоуФото: Василий Вахрин

Праздник онлайн

Спектакли и концерты, которые традиционно готовили ко Дню Победы пермские театры, в этом году пройдут в онлайн-режиме.

Пермская филармония 9 мая в течение всего дня на сайте filarmonia.online будет транслировать концерты, посвященные Дню Победы.

11.00 - «За нашу Победу!», «Хорус-квартет» и Пермский губернский оркестр исполнят патриотические песни, посвященные Великой Отечественной войне. (6+).

13.00 - «Песни военных лет» в исполнении симфонического оркестра имени Светланова и хора «Мастера хорового пения». (6+)

15.00 – запись выступления народного артиста России Дмитрия Хворостовского с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста России Александра Сладковского, которое состоялось 9 мая 2014 года на площади перед Пермским Домом офицеров. (6+)

Шесть лет назад Дмитрий Хворостовский пел в Перми в День Победы.

17.00 - трансляция знаменитой симфонии № 7 «Ленинградская» До мажор Дмитрия Шостаковича, которая прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. (6+)

19.00 - оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии представит программу «День Победы» с участием солистов филармонии и Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. (6+)

Концертную программу «Песни военных лет» (6+) исполнят ведущие артисты Пермского театра оперы и балета. Трансляция состоится в 14.00 на сайте permopera.ru.

Пермский ТЮЗ в 17.45 запустит на странице vk.com/permtuz трансляцию спектакля из своего архива «Веселый солдат» по произведениям Виктора Астафьева (12+).

Фото: Юрий Чернов.

Пермский Театр-Театр 9 мая в 19.00 организует трансляцию концерта-реквиема «Поминальная молитва» (12+), созданного пять лет назад к 70-летию Великой Победы. В программу вошли шедевры классической музыки, фольклорные произведения разных народностей, собранные и обработанные известным музыкантом Сергеем Старостиным, а также оригинальные танцевальные номера, документальная хроника, поэзия. Ссылка на запись - на официальной странице Театра-Театра в соцсетях vk.com/teatrteatrperm.

Театр «У Моста» в 20.00 на странице vk.com/teatrumosta покажет трансляцию лирической комедии «Зурикела» по мотивам романа Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». (12+)

Фрагмент спектакля "Зурикела"

Березниковский драматический театр 9 мая в 17.00 покажет онлайн-спектакль «Между строк» на сайте berteatr.com.

Кино «про войну»

9 мая состоится премьера документального фильма об Уральском добровольческом корпусе «Дивизия черных ножей» (12+), снятого киноцентром «Пермская синематека». Съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края. В фильме использованы архивные материалы, воспоминания тех событий и порядка 400 фотографий. Премьера состоится на сайте pobeda.permkrai.ru в 10.00.

Также в 10.00 9 мая на сайте Пермской художественной галереи permartmuseum.ru откроется виртуальная выставка «Плакат войны. Молотовские агитмастерские» (6+), на которой будут представлены архивные материалы о деятельности агитмастерских в Перми, Очере и Чермозе.

В Пермском краеведческом музее museum.perm.ru пройдет цикл публикаций, посвященный личным историям жителей Пермского края, подготовленных на основе материалов 24 музеев Прикамья.