Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Перми 2020: программа, расписание, участники

Шествие «Бессмертного полка» - это уникальная акция, которая вызывает не только гордость, но и слезы на глазах. Ее любят и ждут тысячи пермяков, которые уже шесть лет собираются вместе и в парадном строю несут портреты своих дедов и прадедов, в память о тех, кто 75 лет назад одержал Великую Победу.

Юбилейный 2020 год, увы, не дал нам возможности собраться вместе: по миру, стране и нашему городу уверенно шагает коронавирус. Но это не значит, что «Бессмертного полка» не будет. В этом году он пройдет не по улицам города, а в соцсетях. И еще наших сердцах!

О том, как в День Победы пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк» в Перми 2020, рассказали ее организаторы.

- Те, кто воевал и видел смерть, хорошо знал цену жизни, - объясняет координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова. - Понятно, что никто бы из них не хотел, чтобы их дети, внуки и правнуки подвергались опасности. Поэтому в майский праздничный день «Бессмертный полк» останется дома, со своей семьей, своими близкими и с воспоминаниями о том, как жила семья в те страшные годы. Как воевали и работали Герои наших семей. Мы поставим фотографии, достанем письма, медали и все, что бережно храним в семейных архивах. А потом будем рассказывать своим детям и внукам о том страшном времени и Великом поколении. А потом мы все помолчим, и наступит звенящая тишина «Минуты молчания».

Как рассказать о своем ветеране?

На официальном сайте движения «Бессмертный полк» пермяки могут поделиться воспоминаниями о своих близких и родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны, рассказать историю своего солдата, труженика тыла или партизана. На сайте moypolk.ru сейчас опубликовано более 475 000 историй и судеб поколения Великой Отечественной войны.

С 20 апреля по 18 мая пользователи Живого Журнала тоже могут поделиться в постах воспоминаниями о своих близких и родственниках. Они тоже будут транслироваться в одноименном тематическом разделе, а лучшие появятся на главной странице «Бессмертного полка».

С 8 мая на сайте будет организован раздел «Бессмертный полк дома». 9 мая пермяки могут сделать фото своей семьи с портретом ветерана или записать на видео рассказ о нем, а потом опубликовать пост в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook или Instagram с хештегами #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020. Эти посты автоматически попадут на сайт moypolk.ru.

В День Победы 9 мая в интернете будет работать пресс-центр Бессмертного полка. На сайте moypolk.ru будет организована онлайн-трансляция, где будет рассказываться о том, как День Победы отмечают люди в России и в мире. И ваша семейная история из соцсетей тоже может попасть в эту текстовую трансляцию.

Разместите портрет ветерана, чтобы его все видели

Чтобы ветерана из вашей семьи увидели пользователи интернета, можно заменить аватарку у себя в профиле на портрет своего ветерана. А если его фото не сохранилось, то можно разместить символ «Бессмертного полка» – журавлика. Эти шаблоны уже доступны в соцсетях «Бессмертного полка».

В знак того, что в семье помнят своего героя, транспарант с его портретом можно разместить не только в интернете, но и в своем окне или балконе. Пусть его увидят соседи, а потом также разместят портрет и своего ветерана.