Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 5 мая 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
По состоянию на 5 мая 2020 года коронавирус проник в 26 городов и районов Пермского края. С начала пандемии COVID-19 заразились 648 человек, 218 человек вылечились, 16, к сожалению, скончались. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, некоторым умершим диагноз поставлен посмертно. На лечении находятся 414 человек: 235 в больницах, 179 дома без симптомов болезни. На карантине дома по предписанию главного санитарного врача находятся 1,565 человек. 52,477 жителей региона протестировали на коронавирус.
Фото: permkrai.ru
Пермь - 484
Пермский район - 26
Александровский район -1
Кудымкар - 9
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники - 4
Губаха -1
Юсьвенский МО -3
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -2
Верещагино -6
Кранснокамск - 13
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -3
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -12
Чайковский -10
Куединский район -1
Еловский округ - 1
Чернушка — 5
Оханск - 1
Пермский край занял четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству пациентов, победивших коронавирус и погибших от него. По числу заболевших Прикамье занимает девятое место.
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ИСТОЧНИК KP.RU