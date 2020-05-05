2020-05-05T19:53:49+03:00
Общество

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 5 мая 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

По данным на 5 мая коронавирусом заразились 648 человек в 26 городах и районах края
Виктор Правдин
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 5 мая 2020 года коронавирус проник в 26 городов и районов Пермского края. С начала пандемии COVID-19 заразились 648 человек, 218 человек вылечились, 16, к сожалению, скончались. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, некоторым умершим диагноз поставлен посмертно. На лечении находятся 414 человек: 235 в больницах, 179 дома без симптомов болезни. На карантине дома по предписанию главного санитарного врача находятся 1,565 человек. 52,477 жителей региона протестировали на коронавирус.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Пермь - 484

Пермский район - 26

Александровский район -1

Кудымкар - 9

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники - 4

Губаха -1

Юсьвенский МО -3

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -2

Верещагино -6

Кранснокамск - 13

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -3

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -12

Чайковский -10

Куединский район -1

Еловский округ - 1

Чернушка — 5

Оханск - 1

Пермский край занял четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству пациентов, победивших коронавирус и погибших от него. По числу заболевших Прикамье занимает девятое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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