"Непрошеный гость". Жители Прикамья сняли на видео зверя, который пришел на их участок из леса

Читатели «Комсомольской правды» поделились с нами видеороликом, на котором запечатлели ежа. Непрошеный гость пришел во двор к местным жителям из елового лесочка, который находится в полукилометре от их дома в поселке Менделеево.

- Днем я увидела в окно, как что-то медленно двигается по асфальтированной дорожке вдоль дома, - рассказывает Вера Малышева. – Муж вышел на улицу и обнаружил там ежа. Зверек совсем не испугался его, не свернулся в клубок, а просто замер. Мы хотел показать его внукам, муж накрыл "колючего" ведром и позвал детей. Малышня была в восторге от непрошенного гостя, еж начинал фыркать, когда кто-то начинал близко подходить. Чтобы ежик быстрее добрался до своего дома, мы положили его в ведро и отнесли в лес. Зверек спокойно пошел по лесу не обращая внимание на людей.

Почему еж мог прийти к людям, нам рассказала Елена Бессонова, ведущий ветеринарный врач Пермского зоопарка.

- Думаю, что еж пришел к людям не специально, а заблудился в поисках пищи, - говорит Елена Бессонова. – После зимы они очень слабые, ищут пропитание, вот и ушел далеко леса. Они едят насекомых, могут ловить маленьких мышей. Но если вам посчастливилось увидеть зверька, не спешите оставлять его у себя дома, не забывайте, что они могут быть переносчиками бешенства. Если внешних повреждений у животного нет, можно аккуратно посадить его, например, в коробку и отнести в лес.

Кстати, еж занесен в Красную книгу Урала. Его достаточно сложно правильно содержать дома, так как он ведёт ночной образ жизни, издаёт неприятный запах, и его сложно кормить.