2020-05-05T17:38:01+03:00
Общество

В Пермском крае окончены поиски 24-летнего парня, который пропал после звонка перекупщику

Он сам позвонил маме и сказал, где находится
Виктор Правдин
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Фото "Регион59 ВКонтакте"Фото "Регион59 ВКонтакте"
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Напомним, утром в воскресенье, 3 мая, 24-летний житель Березников Вячеслав сказал своей гражданской жене, что поехал в шиномонтаж, сел в свою «Ладу Калину» и пропал. Родственники Вячеслава позвонили по всем телефонам, на которые в тот день звонил пропавший.

-Один из них таких номеров принадлежал перекупщик машин, - рассказывала Светлана. - Он нам рассказал, что утром 3 мая ему позвонил Вячеслав. Он хотел встретиться и продать машину. Эта новость стала для меня шоком, мой сын работает на заводе, у него есть бизнес, иногда он шабашит - в общем с деньгами у него проблем нет. Но перекупщик сказал, что Слава к нему так и не приехал.

Светлана написала заявление в полицию, а к поискам уже подключились волонтеры поискового отряда «Регион59». Сегодня, 5 мая, Светлана сообщила, что ее сын нашелся, он жив и здоров.

- Позвонил, сказал, что уехал в другой город, добавил, что у него все хорошо, скоро вернется, - рассказала «КП» Светлана.

Женщина поблагодарила всех жителей Пермского края, кто делал репосты и помогал его искать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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