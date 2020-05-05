В Пермском крае после разговора с перекупщиком пропал 24-летний парень

Утром в воскресенье, 3 мая, 24-летний житель Березников Вячеслав Девятериков сказал своей гражданской жене, что поехал в шиномонтаж, сел в свою «Ладу Калину» и пропал.

Мама Вячеслава Светлана рассказала «Комсомолке»о странных деталях его исчезновения.

- Спустя час после того, как Слава уехал, гражданская жена позвонила ему и спросила, где он находится, - рассказывает Светлана. - Он сказал, что приехал в шиномонтаж по работе. Это его бизнес. После этого телефон перестал отвечать, а в шиномонтаже сказали, что в этот день Слава не приезжал. Мы сразу начали его искать, потому что такое поведение моему сыну не свойственно. Гражданская жена взяла распечатку звонков.

Родственники Вячеслава позвонили по всем телефонам, на которые в тот день звонил пропавший.

-Один из них таких номеров принадлежал перекупщик машин, - продолжает Светлана. - Он нам рассказал, что утром 3 мая ему позвонил Вячеслав. Он хотел встретиться и продать машину. Эта новость стала для меня шоком, мой сын работает на заводе, у него есть бизнес, иногда он шабашит - в общем с деньгами у него проблем нет. Но перекупщик сказал, что Слава к нему так и не приехал.

Светлана обзвонила всех друзей и знакомых Вячеслава, но никто не знает, где он. Женщина написала заявление в полицию, к поискам уже подключились волонтеры поискового отряда «Регион59».

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Вячеслава, просят сообщать по телефону: 8-919-488-85-51.

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