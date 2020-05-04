2020-05-04T23:34:22+03:00
Общество

Коронавирус в Перми: число заболевших на 5 мая 2020 года составило 630 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 5 мая 2020 года [аудио]
Анна Маркова
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Зараженные у которых коронавирус проходит безсимптомно, проходят лечение на дому.Зараженные у которых коронавирус проходит безсимптомно, проходят лечение на дому.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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За прошедшие сутки в Пермском крае у 35 человек был подтвержден диагноз - коронавирус. Постепенно прирост заболевших в регионе растет. Это около 6% прироста за сутки. В то же время число выздоровевших за день превысило число зараженных: 41 против 35.

Роспотребнадзор сообщает, что 8 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 27 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Таким образом, общее число заболевших в Пермском крае достигло 630, ежедневный прирост составил 5,9% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

- Из 35 новых инфицированных - 20 мужчин, 15 женщин, - уточняет подробности Минздрав Пермского края. - Один прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 20 человека, 7 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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