Коронавирус в Перми, последние новости на 5 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 5 мая 2020 года выглядят так: общее число инфицированных в регионе достигло 630 человек. Накануне было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 8 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 27 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 35 новых инфицированных - 20 мужчин, 15 женщин. Один прибыл из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 20 человека, 7 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

- За последние 7 дней количество выявленных больных увеличилось на 4,8 процента, - отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краюВиталий Костарев. - В целом по стране этот показатель выше. Сейчас самое главное - не допустить резкого роста. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться.

За последние две недели очаги коронавирусной инфекции обнаружены в семи лечебных учреждениях. Накануне 7 случаев коронавируса подтвердили в урологическом отделении МСЧ №140.

- Отделение закрыто на прием и выписку пациентов, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова. – Но оказание профилактической урологической помощи не останавливается, она осуществляется в краевой клинической больнице и больнице имени Гринберга.

Также в числе лечебных учреждений, где обнаружена инфекция - клиническая больница «РЖД-Медицина», где было зарегистрировано 58 случаев заболевания. В гастроэнтерологическом отделении городской больницы № 6 выявлено 7 пациентов с COVID-19. В отделениях терапии и кардиологии городской больницы № 7 было выявлено 22 пациента и 9 сотрудников с подтвержденным COVID-19. В отделениях урологии и хирургии городской клинической больницы № 2 им. доктора Ф. Х. Граля было выявлено 3 пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

6 мая будет возобновлен прием пациентов в педиатрическом отделении детской клинической больницы № 13, где ранее был выявлен один сотрудник с положительным тестом.