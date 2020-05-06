Пермский край входит в пятерку по числу выздоровевших и умерших от коронавируса в ПФО

Пермский край занял четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству пациентов, победивших коронавирус и погибших от него. По числу заболевших Прикамье занимает девятое место.

Фото: nmrc.ru

Стоит отметить, что информационный центр по мониторингу коронавируса, в отличие о министерства здравоохранения Пермского края, не записывает в число умерших от COVID-19 пациентов, которым диагноз поставили посмертно.

Таким образом за все время с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 630 случаев заражения. На лечении находятся 448 человек, выздоровело 207, скончались, по данным министерства здравоохранения, 16 человек. На домашнем карантине находятся 1565 человек.

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