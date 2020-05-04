2020-05-04T15:22:06+03:00
Происшествия

«Иногда черная полоса оказывается взлетной». Пермяк-экстремал разбился на дельтаплане в деревне

Друзья пытались спасти мужчину, но им не хватило немного времени
Виктор Правдин
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Погибший Андрей. Фото со страницы мужчины "ВКонтакте"Погибший Андрей. Фото со страницы мужчины "ВКонтакте"
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Трагедия произошла 1 мая в Республике Башкортостан в деревне Старобалбуково.

Как рассказали «КП»в МЧС республики, в день трагедии 45-летний пермяк Андрей с друзьями из Екатеринбурга приехали в деревню полетать на дельтапланах. В какой-то момент Андрей споткнулся, упал с небольшой высоты и ударился головой о камни.

Друзья пытались спасти Андрея. Они посадили его в машину и повезли в больницу.

- Ближайшая медсанчасть находилась в 60 километрах от места ЧП, - рассказывают в МЧС. - Товарищи пострадавшего позвонили в скорую, и медики приняли решение выехать им навстречу. На полпути они встретились, но врачам, к сожалению, оставалось лишь констатировать смерть пермяка.

- Он был любимчиком девушек, модником, одет всегда с иголочки, было приятно на него смотреть. Был очень добрым и обходительным. Любил все, что вызывает всплеск адреналина, - рассказывают знакомые погибшего.

Андрею было 45 лет, он родился и вырос в поселке Уральский Пермского края, а последние несколько лет жил в Екатеринбурге. Работал на одном из заводов города. Прощание с Андреем пройдет 5 мая в родном поселке. «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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