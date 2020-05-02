2020-05-03T22:21:42+03:00
Происшествия

«Его ударили шокером». Брат погибшего в Пермском крае мужчины уверен, что его родственник умер не без посторонней помощи

Мужчина просит очевидцев трагедии связаться с ним
Виктор Правдин
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Фото со страницы погибшего "ВКонтакте"Фото со страницы погибшего "ВКонтакте"
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Напомним, 30 апреля, в одном из супермаркетов Добрянского района умер мужчина. Очевидцы рассказывали, что незадолго до смерти погибший забежал в магазин и требовал вызвать полицейских. Потом он разгромил стеллаж, и продавцы вызвали ГБР.

Сотрудники частной охранной организации приехали на место происшествия, скрутили мужчину, но вскоре ему стало плохо и он умер. Михаил - брат погибшего мужчины - считает, что его родственник умер не без посторонней помощи.

- О смерти брата я узнал от его девушки, так как нахожусь в командировке в другом городе, , - рассказывает Михаил. - Есть информация, что перед смертью, его ударили шокером. У брата не было проблем с сердцем, но, думаю, это тоже сыграло свою роль. Как вернусь в город, начну во всем разбираться.

Михаил просит всех, кто стал свидетелем произошедшего, писать ему на страницу в соцсети.

Погибшего мужчину похоронят 6 мая. Его племянник сообщил, что 5 числа будут известны результаты судмедэкпертизы. «Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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