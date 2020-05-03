Число умерших из-за коронавируса в Перми на 4 мая 2020 года составило 16 человек

В Пермском крае на 4 мая 2020 года зафиксировано 16 случаев смерти, связанных с COVID-19.

Накануне скончался пациент, который проходил лечение в железнодорожной больнице.

- У него было сопутствующее онкологическое заболевание 4-й стадии, - сообщили в краевом Минздраве.

По данным Роспотребнадзора, заражение коронавирусной инфекцией у него было определено уже посмертно. Это уже четвертый подобный случай, когда заражение устанавливалось уже после смерти пациента по причине, не связанной с коронавирусом. У 81-летней женщины были сопутствующие возрастные заболевания, 64-летний мужчина умер от пневмонии,основная причина смерти 47-летней женщины - цирроз.

На 4 мая 2020 года общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 595 человек. Было выявлено 38 новых больных - 24 мужчины, 11 женщин, 3 ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 22 человека, 10 человек в возрасте 45-65, 3 человек старше 65 лет.

- Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов, - уточнили в оперативном штабе. .

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