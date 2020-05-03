Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 3 мая 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
По состоянию на 3 мая 2020 года коронавирус проник уже в 26 городов и районов Пермского края. С начала пандемии COVID-19 заразились 595 человек, 166 человек вылечились, 16, к сожалению, скончались. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, некоторым умершим диагноз поставлен посмертно. На лечении находятся 413 человек, дома на карантине - 1613.
Фото: permkrai.ru
Пермь - 484
Пермский район - 26
Александровский район -1
Кудымкар - 9
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники - 4
Губаха -2
Юсьвенский МО -3
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -2
Верещагино -6
Кранснокамск - 13
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -3
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -12
Чайковский -10
Куединский район -1
Еловский округ - 1
Чернушка — 5
Оханск - 1
Сейчас исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.
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ИСТОЧНИК KP.RU