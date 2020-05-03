2020-05-03T20:05:31+03:00
Общество

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 3 мая 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

По данным на 3 мая коронавирусом заразились 595 человек в 26 городах и районах края
Виктор Правдин
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 3 мая 2020 года коронавирус проник уже в 26 городов и районов Пермского края. С начала пандемии COVID-19 заразились 595 человек, 166 человек вылечились, 16, к сожалению, скончались. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, некоторым умершим диагноз поставлен посмертно. На лечении находятся 413 человек, дома на карантине - 1613.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Пермь - 484

Пермский район - 26

Александровский район -1

Кудымкар - 9

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники - 4

Губаха -2

Юсьвенский МО -3

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -2

Верещагино -6

Кранснокамск - 13

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -3

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -12

Чайковский -10

Куединский район -1

Еловский округ - 1

Чернушка — 5

Оханск - 1

Сейчас исследования на коронавирус проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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