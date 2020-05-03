2020-05-03T17:54:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 4 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 4 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Коронавирусная инфекция подтверждена у 68 сотрудников медучреждений Пермского края.Коронавирусная инфекция подтверждена у 68 сотрудников медучреждений Пермского края.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 4 мая 2020 года выглядят так: общее число инфицированных в регионе достигло 595 человек.

- За предыдущие сутки было выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: девять пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщили в пресс-службе пермского краевого минздрава. - Один случай смерти, связанный с COVID-19, был зафиксирован посмертно.

Из 38 новых инфицированных - 24 мужчины, 11 женщин, 3 ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 22 человека, 10 человек в возрасте 45-65, 3 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

На 4 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 68 сотрудников медучреждений в Пермском крае.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

О пациенте, который скончался от COVID-19 накануне, известно, что он проходил лечение в клинике «РЖД-Медицина», у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии. Таким образом, с начала эпидемии в регионе было зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как сельди в бочке». Победят ли пермяки коронавирус, если ездят в переполненных автобусах

А еще гуляют, ходят по магазинам и катаются на самокатах [аудио, видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Разработчик первого российского быстрого теста на антитела: Даже выздоровевшим от коронавируса надо быть осторожнее
Генеральный директор компании ХЕМА, разработчика и производителя тестов, кандидат медицинских наук Юрий Лебедин в интервью kp.ru - о том, как работают новые тесты и кому имеет смысл проходить их
Новости 24
Контора ритуальных услуг в Прикамье использовала в рекламе образ Олега Табакова
68 медработников в Пермском крае заболели COVID-19
«Уже 16 летальных исходов». В Перми от COVID-19 скончался еще один пациент
«39 новых заболевших». Появились свежие данные по инфицированным COVID-19 в Пермском крае
Еще пять человек выздоровели 3 мая от COVID-19 в Пермском крае
В Перми закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сибирской и Революции
В Пермском крае суды принудительно госпитализировали шесть пациентов с коронавирусом
За пермяками, которые выжигают сухую траву, будут следить с беспилотников
«Двое погибли, одна в больнице». В Пермском крае произошло смертельное ДТП
В Прикамье число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 увеличилось до 15 человек. Кого считают умершим от коронавирусной инфекции?
В Прикамье за сутки умерли еще 3 зараженных коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до 15
Количество пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось за сутки на 32 пациента
За минувшие сутки в Прикамье выписали рекордное число выздоровевших от коронавируса
Певцы и музыканты Прикамья присоединились к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»
В Пермском крае мужчина просил вызвать полицейских, а когда те приехали, он умер
В Перми рыбаку, который в условиях режима самоизоляции выловил 73 килограмма рыбы, грозит 2 года
Жителя Прикамья, который наставил на соседа игрушечный пистолет, посадят на 2 года
В МЧС Прикамья предостерегли от лесных пожаров из-за аномальной жары
Разбилась насмерть: в Перми из окна шестого этажа выпала женщина
«Нужны лодки и эхолоты». Волонтеры просят пермяков выйти на поиски пропавшего мужчины
Клещи покусали более 200 жителей Пермского края
«Новые жертвы COVID-19». В Пермском крае умерли еще три человека с коронавирусом
Коронавирус в Пермском крае: еще 4 человека вылечились от COVID-19
Владимир Путин поблагодарил главу Пермского края за решение важной проблемы
Продуктовые наборы для малообеспеченных семей Прикамья будут выдавать до середины мая