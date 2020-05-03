Коронавирус в Перми, последние новости на 4 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 4 мая 2020 года выглядят так: общее число инфицированных в регионе достигло 595 человек.

- За предыдущие сутки было выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: девять пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, - сообщили в пресс-службе пермского краевого минздрава. - Один случай смерти, связанный с COVID-19, был зафиксирован посмертно.

Из 38 новых инфицированных - 24 мужчины, 11 женщин, 3 ребенка (2 девочки и 1 мальчик). Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 22 человека, 10 человек в возрасте 45-65, 3 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

На 4 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 68 сотрудников медучреждений в Пермском крае.

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О пациенте, который скончался от COVID-19 накануне, известно, что он проходил лечение в клинике «РЖД-Медицина», у него было сопутствующее онкологическое заболевание 4 стадии. Таким образом, с начала эпидемии в регионе было зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

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