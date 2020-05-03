2020-05-03T16:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Как сельди в бочке». Победят ли пермяки коронавирус, если ездят в переполненных автобусах

А еще гуляют, ходят по магазинам и катаются на самокатах [аудио, видео]
Алена ОВЧИННИКОВА
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В автобусах маски и перчатки надевают не все пассажиры, да и кондуктор порой забывает об этом. Это фото было сделано утром 29 апреля. Автор: Людмила Ёлтышева.В автобусах маски и перчатки надевают не все пассажиры, да и кондуктор порой забывает об этом. Это фото было сделано утром 29 апреля. Автор: Людмила Ёлтышева.
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- Жителям важно проявить еще немного терпения, оставаться дома и на время отказаться от привычных первомайских традиций, - попросила пермяков министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. – Если проявить благоразумие и соблюдать все рекомендации специалистов, то у нас не произойдет увеличения количества заболевших и пациентов в отделениях реанимации. Сидим дома - это самое надежное средство избежать болезни.

Но много ли пермяков прислушались к этому призыву? Сами пользователи в соцсетях приходят в ужас от того, что творится в праздничные дни на улицах: «В центре города кошмар! Гуляющих очень много, большинство без масок, дети кучами, взрослые кучами». «А на Садовом просто шопоголики какие-то живут. У нас из окна видны продовольственные магазины, так люди туда толпами заходят».

А еще теплая погода так и манит людей на природу. Полицейские сняли и опубликовали видео, как в Балатовском парке они останавливают нарушителей режима самоизоляции. Пермяки там не просто гуляют без масок, но и катаются на самокатах.

В Перми в Балатовском парке полиция ловит нарушителей режима самоизоляции.

Еще одна проблема – дачники. После того, как на майские людям разрешили уехать на дачные участки, вечером в четверг на всех выездах из города образовались гигантские пробки. И хорошо, если бы люди уехали и остались на дачах, но многие ночевать приезжают в город. И если у них нет своего автомобиля, то пользуются общественным транспортом.

- Безопасная дистанция, которую рекомендуют соблюдать - 1,5 метра, - объясняет руководитель сообщества «Защитим права наших детей. Вместе» Людмила Ёлтышева. - Если на улице мы можем себе это позволить, то в общественном транспорте сделать это сейчас весьма проблематично, особенно в автобусах.

29 апреля пермячка сфотографировала, как пассажиры электрички «Селянка - Пермь-1» были вынуждены забиться в один автобус и ехать «как сельди в бочке», из-за того, что второй «Волгобас» не пришел.

- Здесь на помощь могла бы прийти железная дорога: добавив вагоны в состав электричек, а также запустив дополнительные, мы смогли бы уменьшить расстояние между пассажирами и выдержать рекомендуемые от 1,5 до 2 метров, - поясняет Людмила Ёлтышева. – Причем, гораздо разумнее было бы сейчас возобновить движение электричек между станциями Пермь I- Пермь-II, к счастью, один путь у нас еще остался.

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И ей уже пришел ответ из краевого минтранса.

- На железнодорожном участке Горнозаводского направления от станции Пермь I до станции Голованово ежедневный пассажиропоток составляет 2,9 тысяч человек, - ответили ей чиновники. - Одновременно в параллельном режиме работают 11 автобусных и 3 трамвайных маршрута, которые перевозят 116 тысяч человек. Следовательно, поездами пользуются лишь 2-2,5 % пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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