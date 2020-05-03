2020-05-03T04:01:57+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 3 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 3 мая 2020 года
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 3 мая выглядят так.

В Роспортебнадзоре РФ опубликовали свежие данные по подтвержденным диагнозам на коронавирус. Количество инфицированных по Пермскому краю за прошлые сутки увеличилось на 32 случая.

- Всего в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах, - сообщили в санитарно-эпидемиологическом ведомстве. - Из них 46,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1793 человека.

- В Пермском крае на данный момент - плюс 32 новых заболевших, - подтвердили в краевом оперативном штабе. - Прирост за последние сутки составляет 6 процентов, в то же время средний ежесуточный показатель прироста заболевших за уходящую неделю пока менее 5 процентов. Для сравнения: за истекшие сутки 55 пациентов в Пермском крае выздоровело.

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Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая COVID-19 проник в 24 города и района края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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