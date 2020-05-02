Число заболевших коронавирусом в Перми на 3 мая 2020 года составило 556 человек

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено еще 32 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 556 человек.

Из 32 человек, у кого 2 мая была выявлена коронавирусная инфекция, 17 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая установлены посмертно.

- Из 29 новых инфицированных - 13 мужчин, 16 женщин, - уточнили в пермском краевом минздраве. - Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 11 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы, а круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

За последние сутки были зафиксированы три смерти, связанных с COVID-19. У одной пациентки возрастом 81 год были сопутствующие заболевания, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований. Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе было зафиксировано 15 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

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Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки из медучреждений Пермского края было выписано рекордное количество выздоровевших от COVID-19 – это 55 человек. Большая часть - из Перми, три человека проходили лечение в Чайковском, два - в Осе и еще два - в Краснокамске. Среди них 4 ребенка, 21 женщина и 30 мужчин. Сейчас состояние всех поправившихся удовлетворительное.

Таким образом, число выздоровевших от COVID-19, увеличилось в полтора раза - до 161 человека.

С 1 мая пациентов с коронавирусной инфекцией начало принимать еще одно перепрофилированное медучреждение – корпус клинической больницы им. М.А. Тверье. Больница стала седьмой в Перми, где проходят лечение пермяки с COVID-19. Здесь подготовлено 180 коек для пациентов. 149 коек оснащены кислородом, имеется 21 аппарат ИВЛ. На данный момент здесь находятся 9 человек с пневмонией и подозрением на COVID-19.

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