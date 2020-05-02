2020-05-02T21:14:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Перми на 3 мая 2020 года составило 556 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 3 мая 2020 года [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Число заболевших на 3 мая - 556 человек. Фото: минздрав Пермского края.Число заболевших на 3 мая - 556 человек. Фото: минздрав Пермского края.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Пермском крае было выявлено еще 32 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 556 человек.

Из 32 человек, у кого 2 мая была выявлена коронавирусная инфекция, 17 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 3 случая установлены посмертно.

- Из 29 новых инфицированных - 13 мужчин, 16 женщин, - уточнили в пермском краевом минздраве. - Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 11 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы, а круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

За последние сутки были зафиксированы три смерти, связанных с COVID-19. У одной пациентки возрастом 81 год были сопутствующие заболевания, у другого пациента 64 лет была пневмония, у еще одной пациентки 47 лет причины смерти будут уточнены после проведения паталого-анатомических исследований. Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе было зафиксировано 15 летальных исходов пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки из медучреждений Пермского края было выписано рекордное количество выздоровевших от COVID-19 – это 55 человек. Большая часть - из Перми, три человека проходили лечение в Чайковском, два - в Осе и еще два - в Краснокамске. Среди них 4 ребенка, 21 женщина и 30 мужчин. Сейчас состояние всех поправившихся удовлетворительное.

Таким образом, число выздоровевших от COVID-19, увеличилось в полтора раза - до 161 человека.

С 1 мая пациентов с коронавирусной инфекцией начало принимать еще одно перепрофилированное медучреждение – корпус клинической больницы им. М.А. Тверье. Больница стала седьмой в Перми, где проходят лечение пермяки с COVID-19. Здесь подготовлено 180 коек для пациентов. 149 коек оснащены кислородом, имеется 21 аппарат ИВЛ. На данный момент здесь находятся 9 человек с пневмонией и подозрением на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты анализируют, благодаря чему ВРИО губернатора Пермского края Дмитрий Махонин возглавил рейтинг по успешности борьбы с коронавирусом

COVID-19 стал проверкой для власти (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой
Журналисты "КП-Самара" подсмотрели, что сейчас происходит в санатории "Колос", где свой 14-дневный карантин отбывают 128 путешественников из разных регионов России [фоторепортаж]
Новости 24
В Прикамье число летальных исходов среди инфицированных COVID-19 увеличилось до 15 человек. Кого считают умершим от коронавирусной инфекции?
В Прикамье за сутки умерли еще 3 зараженных коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до 15
Количество пациентов с коронавирусом в Прикамье увеличилось за сутки на 32 пациента
За минувшие сутки в Прикамье выписали рекордное число выздоровевших от коронавируса
Певцы и музыканты Прикамья присоединились к масштабному песенному марафону «Наш День Победы»
В Пермском крае мужчина просил вызвать полицейских, а когда те приехали, он умер
В Перми рыбаку, который в условиях режима самоизоляции выловил 73 килограмма рыбы, грозит 2 года
Жителя Прикамья, который наставил на соседа игрушечный пистолет, посадят на 2 года
В МЧС Прикамья предостерегли от лесных пожаров из-за аномальной жары
Разбилась насмерть: в Перми из окна шестого этажа выпала женщина
«Нужны лодки и эхолоты». Волонтеры просят пермяков выйти на поиски пропавшего мужчины
Клещи покусали более 200 жителей Пермского края
«Новые жертвы COVID-19». В Пермском крае умерли еще три человека с коронавирусом
Коронавирус в Пермском крае: еще 4 человека вылечились от COVID-19
Владимир Путин поблагодарил главу Пермского края за решение важной проблемы
Продуктовые наборы для малообеспеченных семей Прикамья будут выдавать до середины мая