Дневник мамы тройняшек:«Сыновей различаю по ушам»

Знакомьтесь, Платон, Лев и Данила - тройняшки появились на свет 8 марта в Перми. Три богатыря родились у Семена и Елены Щелчковых. "Комсомольская правда" поговорила с счастливыми родителями, которые рассказали, как изменилась жизнь семьи, которая в одночасье стала многодетной.

«Пошли за сыночком, родили сразу троих»

Лена и Семен на днях отметили 3 года со дня свадьбы, в их семье уже растет двухлетняя Кира.

- Мы хотели, чтобы у нас появился еще один ребенок, - рассказывает глава семьи. – Я мечтал о второй дочке, а Лена – о сыне.

Когда тест на беременность показал заветные две полоски, будущая мамочка побежала к врачу.

- Врач положила руки на мой живот и неожиданно спросила: «Срок точно посчитала? Такое ощущение, что там у тебя не один житель, - улыбается Лена. – Я только отмахнулась, мол, ну и шуточки у вас. А когда сделали УЗИ, глаза у доктора округлились от удивления: один малыш, второй… и третий.

Лена вспоминает, что выходила из больницы на ватных ногах.

Уже позже выяснилось, что многоплодная беременность – это наследственность.- Позвонила мужа, кричу: «Сема! Их трое! Понимаешь, их трое! У нас будет три ребенка сразу!».

- Не ведая, мы с Семеном сыграли в рулетку и сорвали джекпот, - рассказывает Елена. - У моей прапрабабушки тоже были тройняшки. А это передается по женской линии. Вот такое приданое мне досталось.

Фото: семейный архив Щелчковых. Тройняшки - Платон, Лев и Данила Щелчковы.

УЗИ показало, что будет три мальчика. Имена малышам Елена и Семен выбирали вместе - Платон, Лев и Данила.

В Международный женский день, 8 марта, муж поздравил Елену, подарил цветы, а через несколько часов уже вез супругу со схватками в больницу.

Роды 8 марта

В перинатальный центр будущего многодетного папу не пустили: был карантин. Врачи приняли решение делать операцию кесарева сечения.

- Помню, как мы с моей мамой сидим пьем чай за столом и тут звонит Лена, - улыбается Семен. – С утра я ее поздравил, а теперь она меня - с рождением троих сыновей.

Мальчики появились на свет на 31 неделе беременности. Первым родился Платон с весом 1800 граммов, через 4 минуты Данила - 1680 и еще через минуту младшенький, Лев, его вес был всего 1400. Все примерно по 40 см.

Приехали из роддома с красной ленточкой

За полтора месяца, пока Елена была с мальчиками были в перинатальном центре, дочка Кира с нетерпением их ждала, очень скучала по маме. Семен научился заплетать ей косички и готовить еду, заправлять одеяло в пододеяльник и не засыпать на ночь быстрее дочки. С появлением тройни в семье всем пришлось мобилизоваться и научиться чему-то новому.

Через шесть недель маму с тремя сыночками выписали домой. Из роддома Льва привезли с красной повязкой на ножке, чтобы не перепутать с Данилой, потому что два брата очень похожи.

- Старший - Платон, он другой, да и выглядит немного крупнее, - делится с нами папа Семен. - Однажды мы с Леной чуть их не перепутали - Данилу и Льва. Купали и забыли надеть красную повязку обратно на ножку Леве и обнаружили это только через какое-то время.Но потом все же вычислили кто из них, кто. А еще я в интернете прочитал, что у всех людей уши разные, точно, так теперь и различаем.

Фото: семейный архив Щелчковых. У Елены и Семена есть еще старшая дочка - Кира.

Чтобы накормить всех по очереди, нужен час

Елена занимается детьми целыми сутками. Из помощников - муж Семен, когда приходит после работы, маленькая, но уже старшая сестренка Кира и мама Семена. Благо, она живет в одном доме с многодетной семьей.

Только чтобы накормить троих богатырей, уходит больше часа.

- Лене очень тяжело вставать ночью, только накормишь всех, а через два часа уже слышно кряхтение в кроватке, снова пора кушать, - рассказывает Семен. - Днем Кира льнет к маме и просит с ней поиграть. Стараемся уделять ей внимание, чтобы не возникло ревности. Лена в перерыве между кормлениями сыновей умудряется готовить еду для всей семьи и играть с дочкой.

Первые две недели многодетные родители решили в гости никого не приглашать, из-за ситуации с коронавирусом в том числе. Дети еще набираются сил, сейчас они весят чуть больше 3 килограммов и практически все время спят.

Мальчишки спят в коконах поперек кроватки

Сейчас вся большая семья спит в одной спальне. Родители предлагали Кире временно отдать свою детскую кроватку для мальчишек, а ей спать с мамой и папой, но она не согласилась, сказала: «Это моя кровать, не отдам ее никому». Елена и Семен не сильно настаивали и купили еще одну детскую кроватку, а в нее поперек положили три кокона, в которых сейчас и спят братья.

- Когда они из них вырастут, у каждого будет своя кроватка, а пока вот так и живем, - делится с нами Семен.

«Комсомольская правда» поздравляет семью Щелчковых и желает им крепкого здоровья!