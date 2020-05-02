2020-05-02T21:04:08+03:00
Общество

Эксперты анализируют, благодаря чему ВРИО губернатора Пермского края Дмитрий Махонин возглавил рейтинг по успешности борьбы с коронавирусом

COVID-19 стал проверкой для власти
Андрей МАТЛИН
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Дмитрий Махонин публичный и открытый политик.Дмитрий Махонин публичный и открытый политик.Фото: Андрей МАТЛИН
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Президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, эксперт Центра ПРИСП Александр Малькевич заявил, что коронавирус стал стресс-тестом для властей всех уровней.

- В этом плане для меня показательно, что, согласно рейтингу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), первое место по успешности борьбы с распространением коронавирусной инфекции занимает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, - отметил он. - Во вверенном ему регионе выявлено довольно мало положительных тестов на коронавирус.

Как считает эксперт, возглавить этот рейтинг Дмитрию Махонину позволили не только успехи в деле противостояния коронавирусной инфекции. Вот некоторые моменты, на которые он обратил внимание.

Про меры для поддержки экономики

- В регионе объявлены расширенные меры поддержки для предприятий отдельных сфер, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса: это общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная торговля (кроме продуктовых и аптек) и др. Предусмотрены льготы по налогу на имущество: освобождение 100 кв. м торгово-офисной недвижимости от налога (рекомендовано муниципалитетам), уменьшение арендодателям налога на имущество организаций на сумму снижения платы за аренду (до 50% – максимум). Введены льготы по налогам на доход: снижение стоимости патента для предпринимателей до 1 рубля в год, снижение ставки по системе упрощенного налогообложения (доходы – с 6% до 1%; доходы минус расходы – с 15% до 5%). Перенос уплаты авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года налога на имущество организаций и транспортного налога до 1 ноября. Кроме того, подрядчики по госконтрактам смогут рассчитывать на аванс в размере 30% от размера закупок в 2020 году и по работам в 2021 году, отмечают аналитики.

Про адресную помощь людям

- После обращения президента Владимира Путина Махонин пообещал помочь людям, чья зарплата значительно сократилась из-за угрозы коронавируса. На выплату в размере 15 тысяч рублей могут претендовать около 10 тысяч жителей края.

Про открытость и публичность

- Нравится, как весьма профессионально Махонин держится в медийном пространстве, учитывая, что ранее он не был особо публичной личностью. Но те выступления, что я видел, например, его участие в телевизионном «Вечере с Владимиром Соловьевым», выдают в главе региона большой медийный потенциал. Держался он интересно, показывал себя «без пиджака и без галстука». Было заметно, что, когда Махонин говорит на близкие ему темы – развитие промышленности, адресная помощь жителям, он очень оживляется, говорит с убеждением, с интересом. Надо отдать должное, даже «великий и ужасный» Владимир Рудольфович Соловьев его явно «одобрил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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