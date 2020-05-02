В Перми после задержания пьяного за рулем вся семья полицейского попала с коронавирусом в больницу

37-летняя жительница Перми лежит сейчас в краевой больнице с диагнозом коронавирус. Госпитализирована в медучреждения и вся ее семья. Муж-полицейский со своим напарником изолирован в палате МЧС №1, 70-летняя свекровь – в горбольнице №7. В отдельный бокс детской инфекционной больницы поместили 7-летнюю и 11-летнюю дочек.

Эльза обратилась в соцсети с призывом не пренебрегать опасностью.

- Мой муж работает в полиции и заразился от одного пьяного коронавирусом, который, возможно, знал, что он заразен, - написала она на своей странице ВКонтакте. - Вслед за ним вся наша семья тоже заболела. Теперь муж, его мама и я лежим с пневмонией в больнице. Все мы попали в разное время, поэтому в разные больницы. Все мы заразились мгновенно за один день. Моя младшая лежала с температурой 40,2. У мужа и свекрови температура была 38,6. Я перенесла чуть легче – 37,6, но была очень сильная слабость и головная боль. Мои руки все в жутких синяках от постоянных капельниц. Теперь я не нахожу себе места: мои дети лежат в больнице одни, их некому навестить и принести необходимые вещи и перекусить.

Так в краевой больнице экипированы медсестры. Фото: личный архив героини публикации.

Все произошло стремительно

Как рассказывает Эльза, ее муж 12 апреля вечером ушел на ночную смену, а 13-го утром пришел домой с температурой.

- У мужа в ту ночь была задача: останавливать машины и убеждать людей оставаться дома, - говорит она. - Они с напарником остановили автомобиль, за рулем оказался человек подшофе. Причем, в таком состоянии, что они его повезли в отдел «закрывать». При этом задержанный угрожал, что он заразит их коронавирусной инфекцией. Они на него оформили протокол о распространении коронавируса.

Муж Эльзы затемпературил 13-го.

- На следующий день, 14 числа, температура поднялась у моей 70-летней свекрови. А 16-го поднялась температура у младшей 7-летней дочери – до 40,2 градусов. Она практически сутки лежала с такой температурой. 20 апреля муж пришел на прием в больницу и сообщил: «У меня заболела вся семья». Ему предложили сделать предварительный тест. 21 апреля в больницу увезли свекровь, она сильно кашляла, не могла даже разговаривать, температура у нее держалась больше 10 дней. 22 апреля мужу объявили, что тест у него положительный, 24-го его увезли в больницу. На следующий день приехали медики и взяли мазки у меня и у двух дочек. А 29 апреля вызвала «скорую» и я.

На руках Эльзы - синяки от капельниц. Фото: личный архив героини публикации.

Пневмонию вы можете и не заметить

- На своем опыте я поняла, что заболевших коронавирусной пневмонией может быть на самом деле больше, чем считается, - говорит Эльза. - Раз у мужа и у свекрови определили пневмонию, то я стала переживать за себя. Я почувствовала боль в груди, но она ведь может быть из-за чего угодно. Мы, например, живем в своем доме за городом, я грядки делала, таскала тяжести, поскольку с детьми одна дома осталась. Температура вроде бы была нормальной. Но дома мы меряем ее электронным градусником, потому что ртутный опасен. А позже в больнице температура у меня оказалась повышенной.

Я перестала работать в огороде, но дискомфорт в легких не проходил. И я сразу же вызвала «скорую», и меня госпитализировали. Детей также определили в больницу, чтобы они были под наблюдение врачей. Мне, мужу и свекрови в МСЧ №1 сделали компьютерную томографию. Я вовремя обратилась за помощью, и у меня обнаружили лишь признаки начальной стадии пневмонии. А у мужа и свекрови определили двустороннюю пневмонию средней тяжести.

Обед в бокс приносят в одноразовой пластиковой посуде. Фото: личный архив героини публикации.

Условия в больницах

Сначала Эльзу привезли в горбольницу №7, а когда диагноз подтвердился, перевезли в краевую больницу.

- Сначала меня положили в «семерку», - рассказывает она. - В палате мы лежали впятером. Там очень большой поток пациентов, такое впечатление, что туда везут со всего города пациентов, которые «под вопросом». Мне было жалко смотреть на врачей, на медперсонал. Не у всех были очки, они ходили не в скафандрах, а в одноразовых халатах, на лице обычные марлевые маски. Не у всех даже колпаки были на головах.

В краевой больнице все одеты по-другому, даже у медсестер на голове – защитный «шлем». Кормят здесь тоже получше. На завтрак обычно дают кашу, хлеб с маслом, чай. На обед вчера был салатик, суп и котлета с макаронами. На полдник кофе с булочкой. На ужин тушеная печенка с гарниром. Еду приносят в пластиковой одноразовой посуде, которую санитарки сразу после того, как поешь, забирают и уносят.

У нас бокс представляет из себя две объединенные двухместные палаты. В каждом боксе – душ и туалет. Здесь в отличие от «семерки» выдают каждый день по маске, туалетную бумагу, мыло.

Сейчас со мной в этом боксе лежит женщина, она считает, что заразилась в «семерке» в отделении терапии. Она поступила туда с болями в животе, но неделю назад их всех из стационара выписали. Она вызвала врача домой и настояла, чтобы у нее взяли мазок. Первый тест оказался отрицательным, а вот второй - уже положительным.

Мои дети рассказали по телефону, что лежат вдвоем в отдельной палате, где стоят три большие кровати и одна маленькая. Врачи с ними разговаривают через стекло, им оставляют в тамбуре бокса еду, которую девочки сами забирают. Вчера дочки мне рассказали, что им за весь день не мерили температуру. Позвонила медсестре, и та им ее измерила, она оказалась нормальной.

Я связалась с волонтерами по дежурному телефону, и один из них принес детям яблоки, покупку я оплатила. Дочки очень радовались фруктам, и даже прислали мне видео, как они их поедают. Заняться в больнице в промежутках между процедурами особо нечем. Спасает смартфон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="2280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/776773" frameborder="0"></iframe> В Перми изолированным в инфекционной больнице дочкам полицейского волонтеры принесли фрукты. Видео: личный архив..

В каждом боксе есть удобства. Фото: личный архив героини публикации.

Как лечат

- Лечение в основном заключалось в том, что давали различные антибиотики, и в таблетках и в виде инъекций при помощи капельницы, - рассказывает Эльза. - Моей свекрови капельницу ставили утром и вечером, мне – только один раз в день. Кроме того ей в «семерке» давали три раза в день по полчаса дышать кислородом и ставили разжижающие кровь уколы.

Мне кислород не давали, объяснили, что он мне не нужен. У нас раза четыре в день меряют температуру и измеряют содержание кислорода в крови. Норма – от 80 до 100 единиц. У меня стабильно 99, поэтому мне кислород не назначают. В «семерке» в нашей палате краны с кислородом не работали, и мои соседки ходили дышать им в соседнюю палату, где лежал тяжелый больной. Муж говорит, что в МСЧ №1 им назначили еще противовирусное лекарство, но его пока им не дают, потому что якобы оно еще не поступило из аптечной сети, но название препарата я не запомнила.

Эльза пока не знает, сколько времени ей предстоит еще провести в больнице. Фото: личный архив героини публикации.

Когда выпишут

Эльза рассказывает, что у всех у них сейчас нормальное самочувствие. У них взяли анализы, и она надеется, что они будут отрицательными, и где-то через неделю-другую они снова смогут собраться все вместе в их загородном доме.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Тягостно смотреть на очередь из «скорых» за окном». Врач и мама пятерых детей из Перми рассказывает в блоге о своей работе

Несмотря на то, что детское отделение, где она лечит маленьких пациентов, больных коронавирусом не принимает, трудиться медикам приходится круглосуточно [аудио] (подробнее...)

Платные тесты на коронавирус: Где в Перми можно сдать анализы самостоятельно

В каких частных клиниках Перми можно сделать платные тесты на коронавирус (подробнее)