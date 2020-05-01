Коронавирус в Перми, последние новости на 2 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на утро 2 мая неутешительны. За минувшие сутки зарегистрировали 24 новых случая заражения, 3 человека скончались (у одного из них - 77-летней женщины - диагноз подтвердили посмертно).

Таким образом, за все время с начала эпидемии в Пермском крае 524 человека заразились коронавирусом, 12 человек скончались ( у 4 человек диагноз подтвержден посмертно), 106 человек выздоровели. Под наблюдением врачей проходят лечение 406 человек (105 без симптомов заболевания).

- Из новых инфицированных - 4 мужчин, 13 женщин и 5 детей (4 мальчика и 1 девочка). Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 7 человек, 5 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов, - сообщили в Минздраве.

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая COVID-19 проник в 24 города и района края.

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