2020-05-01T21:04:43+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 2 мая 2020 года: количество зараженных составило 524 человека

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Перми на 2 мая 2020 года
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пермском крае на данный момент зарегистрировано 524 человека, зараженных коронавирусом. 106 человек выздоровели, 12 умерли (по данным краевого Минздрава, у 4 человек диагноз был выявлен посмертно, и смерть наступила от причин, не связанных с COVID-19). Под наблюдением врачей проходят лечение 406 человек (из них 105 без симптомов заболевания).

- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в краевом оперативном штабе вчера, 1 мая.

Напомним, за прошлые сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 24 жителей Прикамья, и на тот момент число зараженных составило 524 человека.

Из всех инфицированных в Пермском крае примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

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Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 1 мая 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 524 человека в 24 городах и районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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