Коронавирус в Перми, последние новости на 2 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На данный момент в Пермском крае насчитывается 524 человека, инфицированных коронавирусом. За предыдущие сутки было выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, общее число инфицированных в Пермском крае на 1 мая 2020 года достигло 524 человека. Ежедневный прирост составил 4,8%.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в краевом оперативном штабе вчера, 1 мая.

Всего под наблюдением врачей сейчас проходят лечение 406 человек. При этом у 105 пациентов симптомов заболевания не отмечается.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Выздоровели 106 человек, 12 умерли (у четырех человек диагноз был выявлен посмертно, и смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).

В краевом минздраве сообщили, что с начала распространения COVID-19 в Пермском крае заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на коронавирус. На сегодняшний день в регионе проведено более 38 тысяч тестов. Исследования проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

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