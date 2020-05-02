2020-05-01T21:05:28+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 2 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на 2 мая 2020 года [аудио]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На данный момент в Пермском крае насчитывается 524 человека, инфицированных коронавирусом. За предыдущие сутки было выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, общее число инфицированных в Пермском крае на 1 мая 2020 года достигло 524 человека. Ежедневный прирост составил 4,8%.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в краевом оперативном штабе вчера, 1 мая.

Всего под наблюдением врачей сейчас проходят лечение 406 человек. При этом у 105 пациентов симптомов заболевания не отмечается.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом

00:00
00:00

Выздоровели 106 человек, 12 умерли (у четырех человек диагноз был выявлен посмертно, и смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).

В краевом минздраве сообщили, что с начала распространения COVID-19 в Пермском крае заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на коронавирус. На сегодняшний день в регионе проведено более 38 тысяч тестов. Исследования проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Если не откроете - вырежем двери». Пермячка с коронавирусом забаррикадировалась в квартире, чтобы не попасть в больницу

Женщине не с кем было оставить 11-летнего сына, анализ которого был отрицательным [аудио] (подробнее...)

«Пополнели на несколько килограммов и потратили все деньги». Пермяки рассказали, как переживают самоизоляцию

Еще пермяки говорили, что соскучились по прогулкам в парках и на набережной Камы (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp
Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить
Посол России в Беларуси: «Рад работать в Минске, где в 30-х мой дед служил инженером на «Беларускай чыгунке»…»
Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси
Новости 24