2020-05-01T14:29:15+03:00
Общество

«Бактерия съедает их легкие изнутри, а лекарства нет». Пермяков просят спасти жизни трех детей

Минздрав не может закупить лекарство из-за его нехватки
Виктор Правдин
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Фото: dedmorozim.ruФото: dedmorozim.ru
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Семьям Рембрандта, Сони и Маши из Перми сейчас непросто — жизнь детей оказалась под угрозой, а нужного лекарства нет. Эти ребята с рождения больны муковисцидозом и сейчас им всем необходим антибиотик «Колистин», который победит синегнойную палочку — опасную бактерию, съедающую легкие изнутри.

- Препарат попал в дефектуру (нехватка - Ред.) как минимум до конца июня, поэтому Минздрав не может закупить лекарство. Но помощь детям нужна сейчас. Единственная надежда трех семей на чудо — это вы, пермяки. Координаторы «Дедморозим» нашли необходимое количество ампул на складах аптек, осталось совершить еще одно чудо — оплатить лекарство, -говорят сотрудники благотворительного фонда.

Всем неравнодушным пермякам, кто хочет помочь детям, нужно перейти на сайт фонда и совершить пожертвование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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