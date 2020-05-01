«Бактерия съедает их легкие изнутри, а лекарства нет». Пермяков просят спасти жизни трех детей

Семьям Рембрандта, Сони и Маши из Перми сейчас непросто — жизнь детей оказалась под угрозой, а нужного лекарства нет. Эти ребята с рождения больны муковисцидозом и сейчас им всем необходим антибиотик «Колистин», который победит синегнойную палочку — опасную бактерию, съедающую легкие изнутри.

- Препарат попал в дефектуру (нехватка - Ред.) как минимум до конца июня, поэтому Минздрав не может закупить лекарство. Но помощь детям нужна сейчас. Единственная надежда трех семей на чудо — это вы, пермяки. Координаторы «Дедморозим» нашли необходимое количество ампул на складах аптек, осталось совершить еще одно чудо — оплатить лекарство, -говорят сотрудники благотворительного фонда.

Всем неравнодушным пермякам, кто хочет помочь детям, нужно перейти на сайт фонда и совершить пожертвование.

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