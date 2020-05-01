2020-05-01T11:45:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми и Пермском крае: еще 24 человека заразились COVID-19

Общее число инфицированных составило 524 человека
Виктор Правдин
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Фото: Кирилл ВЕРШИНИНФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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По данным на 1 мая 2020 года в Пермском крае зарегистрировали еще 24 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 524 человека.

- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в оперштабе.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Прикамье 524 человека заразились,106 выздоровели, 12 человек, к сожалению, скончались ( у пяти умерших коронавирус диагностирован посмертно).

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на утро 1 мая 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 500 человек в 24 городах и районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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