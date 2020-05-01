2020-04-30T23:45:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 1 мая 2020 года: количество зараженных составило 500 человек

Мы собрали последние новости о числе зараженных коронавирусом в Перми на 1 мая 2020 года
Виктор Правдин
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Пермском крае на утро 1 мая зарегистрировано 500 зараженных коронавирусом. 91 человек выздоровели, 9 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19). Под наблюдением врачей проходят лечение 400 человек (105 без симптомов заболевания).

Из всех 500 инфицированных в Пермском крае примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%

Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 30 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 500 человек в 24 городах и районах края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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