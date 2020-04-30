Коронавирус в Перми, последние новости на 1 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

На 1 мая в Пермском крае насчитывается 500 человек, инфицированных коронавирусом. За предыдущие сутки было выявлено 19 новых случаев заражения опасной инфекцией. Заболели девять мужчин, восемь женщин и два ребенка - мальчик и девочка. Все они контактировали с заболевшими в Прикамье.

Шесть человек из этого списка с симптомами болезни проходят лечение в больнице, а 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием коронавируса.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае на 1 мая 2020 года достигло 500 человек. Ежедневный прирост составил 3,9%.

«Ограничительные меры пока снимать рано»,- пермский эпидемиолог о пике заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

Всего под наблюдением врачей сейчас проходят лечение 400 человек. У 105 пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Выздоровел 91 человек, девять умерли (у трех человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).

В краевом минздраве сообщили грустную статистику: с начала распространения COVID-19, в Пермском крае заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

Ежедневно в регионе проводится около 2000 исследований на коронавирус. На сегодняшний день в регионе проведено более 38 тысяч тестов. Исследования проводятся в четырех лабораториях: Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, в лаборатории краевой инфекционной больницы, в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, а также на краевой станции переливания крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пополнели на несколько килограммов и потратили все деньги». Пермяки рассказали, как переживают самоизоляцию

Еще пермяки говорили, что соскучились по прогулкам в парках и на набережной Камы (Подробнее...)