2020-05-01T11:24:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми и Пермском крае 1 мая 2020 года: топ-5 городов с самым большим количеством инфицированных

По состоянию на 1 мая 2020 года коронавирус проник в 24 города и района края
Виктор Правдин
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 524 заболевших. На лечении находится 400 человек, 106 выздоровели, 9, к сожалению, скончались. 2051 человек по предписанию главного санитарного врача находятся на домашнем карантине.

По состоянию на утро 1 мая 2020 года коронавирус проник в 24 города и района края. Топ-5 городов с самым большим количеством инфицированных:

Пермь - 404;

Пермский район - 20;

Бардымский муниципальный округ - 12;

Чайковский -10 человек;

Кудымкар и Краснокамск делят пятое место с 8 зараженными в каждом городе.

Фото: Сергей Халтурин

Фото: Сергей Халтурин

- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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