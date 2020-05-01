Коронавирус в Перми и Пермском крае 1 мая 2020 года: топ-5 городов с самым большим количеством инфицированных
По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса в Пермском крае зарегистрировано 524 заболевших. На лечении находится 400 человек, 106 выздоровели, 9, к сожалению, скончались. 2051 человек по предписанию главного санитарного врача находятся на домашнем карантине.
По состоянию на утро 1 мая 2020 года коронавирус проник в 24 города и района края. Топ-5 городов с самым большим количеством инфицированных:
Пермь - 404;
Пермский район - 20;
Бардымский муниципальный округ - 12;
Чайковский -10 человек;
Кудымкар и Краснокамск делят пятое место с 8 зараженными в каждом городе.
Фото: Сергей Халтурин
- Пятый день подряд сохраняется динамика ежедневного прироста заболевших менее 5 процентов, - отметили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU