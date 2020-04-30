Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 30 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»
Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 30 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 500 человек в 24 городах и районах края.
permkrai.ru
Пермь - 404
Пермский район - 20
Кудымкар - 8
Юрлинский МО -1
Соликамск - 1
Березники - 4
Губаха -2
Юсьвенский МО -3
Сивинский округ -1
Чусовой -2
Лысьва -2
Верещагино -5
Кранснокамск - 8
Нытва -1
ЗАТО Звездный — 1
Большесосновский район -1
Кунгур -3
Суксун -3
Частинский МО -1
Бардымский МО -12
Чайковский -10
Куединский район -1
Чернушка — 5
Оханск - 1
Всего под наблюдением врачей проходят лечение 400 человек (105 без симптомов), выздоровели 91 человек, 9 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).
С начала этой недели ежедневный прирост заболевших составляет менее 5%. Из всех 500 инфицированных в Пермском крае примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.
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ИСТОЧНИК KP.RU