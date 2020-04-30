2020-04-30T19:46:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 30 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

По данным на 30 апреля коронавирусом заразились 500 человека в 24 городах и районах края. Среди инфицированных 35 детей
Виктор Правдин
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав составил онлайн карту городов и районов Пермского края, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. По состоянию на 30 апреля 2020 года количество зараженных COVID-19 составило 500 человек в 24 городах и районах края.

permkrai.ru

permkrai.ru

Пермь - 404

Пермский район - 20

Кудымкар - 8

Юрлинский МО -1

Соликамск - 1

Березники - 4

Губаха -2

Юсьвенский МО -3

Сивинский округ -1

Чусовой -2

Лысьва -2

Верещагино -5

Кранснокамск - 8

Нытва -1

ЗАТО Звездный — 1

Большесосновский район -1

Кунгур -3

Суксун -3

Частинский МО -1

Бардымский МО -12

Чайковский -10

Куединский район -1

Чернушка — 5

Оханск - 1

Всего под наблюдением врачей проходят лечение 400 человек (105 без симптомов), выздоровели 91 человек, 9 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин не связанных с COVID-19).

С начала этой недели ежедневный прирост заболевших составляет менее 5%. Из всех 500 инфицированных в Пермском крае примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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