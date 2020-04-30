2020-04-30T17:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пополнели на несколько килограммов и потратили все деньги». Пермяки рассказали, как переживают самоизоляцию

Еще пермяки говорили, что соскучились по прогулкам в парках и на набережной Камы
Виктор Правдин
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 30 апреля, пошел 30 день самоизоляции в Пермском крае. Из комментариев в социальных сетях можно сделать вывод, что пермякам порядком надоело сидеть дома, к тому же за окном почти лето. Тем не менее по указу Владимира Путина режим самоизоляции продлен до 12 мая. После праздников регионы вправе сами решать, ослаблять введенные ограничения или нет. О возможном смягчении режима на следующий день после выступления президента говорил и глава Пермского края Дмитрий Махонин.

- Если динамика по снижению заболеваемости в регионе будет сохраняться, мы будем оперативно «раскручивать гайки», - заявил Махонин.

А пока карантин все еще действует, мы решили спросить у пермяков, как изменилась их жизнь на карантине и провели опрос.

Почти 40 процентов горожан ответили, что с введением режима самоизоляции их жизнь никак не поменялась. 20 процентов пермяков рассказали, что набрали несколько лишних килограммов, такой же процент опрошенных потратили все деньги и успели влезть в долги. Чуть меньше пермяков - 18% - устали от безделья и только 2,5% опрошенных сказали, что из-за закрытия салонов красоты и парикмахерских успели обрасти.

Еще пермяки оставляли такие комментарии:

«Устала не от безделья, а от заточения, ограничений, отсутствия общения»

«Не хватает живого общения, прогулок по парку, набережной и походов с женой в кино»

«Работаем, как и раньше. Только все доплаты убрали»

«Стало хуже»

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Первомайская монстрация в Перми пройдет в онлайне. Какие еще онлайн-мероприятия состоятся в Перми 1 мая 2020 года, читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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